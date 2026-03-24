Nuovo avvistamento di un lupo tra Villaverla e Montecchio Precalcino, allerta per animali domestici

Nella notte tra sabato e domenica un lupo è stato osservato tra le frazioni di Levà di Montecchio Precalcino e Villaverla. Alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza dell’animale in via Franzegolo a Villaverla, mentre poco dopo è stato notato anche in via San Simeone, nel territorio comunale confinante. Sempre nello stesso fine settimana, un altro lupo era stato filmato nella zona di Chiampo.

I sindaci Fabrizio Parisotto (Montecchio Precalcino) ed Enrico De Peron (Villaverla) hanno prontamente informato la polizia provinciale, invitando i cittadini a prestare particolare attenzione alla sicurezza di animali domestici e da cortile e a segnalare immediatamente eventuali nuovi avvistamenti.

Non si tratta del primo passaggio del grande carnivoro in quest’area: già nel 2025 esemplari erano stati osservati nella frazione di Preara e nelle colline del territorio montecchiese.

Incontro pubblico sul lupo nell’ecosistema vicentino

Per sensibilizzare e informare i cittadini sul comportamento del lupo e sulla gestione della sua presenza anche in aree pedemontane e pianeggianti, venerdì 27 marzo 2026, alle 20.30, si terrà l’incontro pubblico “Il lupo e il suo impatto nell’ecosistema vicentino” nella Sala Consiliare del Comune di Malo (ex Chiesetta San Bernardino).

L’evento è organizzato dall’Associazione Tartufai Italiani della Regione Veneto e dall’Associazione Tartufai dei Colli Berici, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e del Comune di Malo. L’obiettivo della serata è fornire strumenti concreti e informazioni scientifiche per una convivenza possibile e consapevole tra cittadini, fauna selvatica e attività tradizionali come la raccolta del tartufo. I tartufai, frequentatori abituali dei boschi, contribuiscono alla conoscenza dell’ecosistema e alla sua salvaguardia.

Dopo i saluti iniziali di Marco Mutta, presidente dell’Associazione Tartufai Italiani, e degli interventi istituzionali di Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza, e Moreno Marsetti, vicepresidente della Provincia e sindaco di Malo, il focus tecnico sarà affidato a Daniele Comiotto, istruttore del Nucleo Cinofilo della Polizia Provinciale di Belluno. Comiotto illustrerà le abitudini del lupo e l’importanza dei cani addestrati nelle operazioni di polizia giudiziaria e nella sicurezza ambientale.

“Il lupo non è più limitato alle alte quote, ma interessa anche le aree pedemontane e di pianura”, sottolinea il presidente Nardin. “Vogliamo fornire informazioni corrette senza creare allarmismi, garantendo al contempo supporto agli agricoltori e a chi frequenta i boschi”.

Il sindaco Marsetti aggiunge: “Il nostro obiettivo è proteggere le attività rurali e tradizionali, assicurando una gestione ambientale nel rispetto delle normative e con il supporto della Polizia Provinciale”.

L’ingresso all’incontro è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare per approfondire un tema di grande attualità per l’ecosistema vicentino.