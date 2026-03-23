Referendum giustizia: vittoria netta del ‘NO’, i risultati reali

Aggiornamento ore 16.51

Su 51.038 sezioni scrutinate (su 61.533) il NO è al 54,02% dei voti e il Sì al 45,98%

Aggiornamento ore 16.10

Su 28.978 sezioni scrutinate il NO è al 54,72% dei voti e il S’ al 45,28%

—EXIT POLL

Prime indicazioni dagli exit poll sul referendum costituzionale sulla giustizia: il risultato appare apertissimo, con un margine minimo tra i due schieramenti.

Secondo le rilevazioni diffuse dai principali network nazionali alla chiusura dei seggi, il Sì sarebbe in leggero svantaggio, con una forchetta compresa tra il 47% e il 51%, mentre il No oscillerebbe tra il 49% e il 53%.

Un quadro che conferma quanto già emerso nelle settimane precedenti alla consultazione: un Paese spaccato a metà, con i due fronti sostanzialmente appaiati e senza un chiaro vincitore. Già i sondaggi pre-voto indicavano infatti un equilibrio quasi perfetto tra le due opzioni, con percentuali attorno al 50% .

Il referendum, promosso dal governo, ha assunto fin da subito un forte valore politico oltre che tecnico, trasformandosi in un vero e proprio test nazionale sull’operato dell’esecutivo. Anche per questo la campagna elettorale è stata particolarmente accesa e polarizzata .

L’alta affluenza registrata nelle due giornate di voto – oltre il 46% già alla prima chiusura serale – lascia intendere una partecipazione significativa, che potrebbe incidere sull’esito finale.

Per avere un quadro definitivo bisognerà però attendere le prime proiezioni e, soprattutto, lo scrutinio ufficiale: con margini così ridotti, il risultato potrebbe restare incerto ancora per diverse ore.