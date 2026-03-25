POLITICA
25 Marzo 2026 - 12.23

Siotto (Nuova Arcugnano): “Una nuova visione per il territorio tra sport e comunità”

REDAZIONE
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«Lo sport è comunità, educazione, inclusione. È un presidio sociale fondamentale, soprattutto per i giovani. Arcugnano ha le potenzialità per diventare un punto di riferimento sportivo e naturale: il nostro impegno è trasformare questa potenzialità in realtà.»

È quanto dichiara

Simona Siotto, candidata sindaco di Arcugnano per la lista “Nuova Arcugnano”, che presenta il programma sportivo del suo progetto civico.

«Il centro sportivo Stefano Dal Lago è uno spazio straordinario, che vogliamo rendere il cuore pulsante della vita sportiva del nostro Comune. Il primo passo concreto sarà completare e sistemare gli spogliatoi: un intervento atteso dalle associazioni, che restituirà dignità e funzionalità a una struttura di grande valore per tutta la comunità.»

«Accanto agli interventi sulle strutture, vogliamo costruire un sistema di manutenzione programmata degli impianti sportivi. Le nostre associazioni meritano spazi curati e un interlocutore comunale presente. Il rapporto con il mondo dello sport deve diventare una priorità stabile, non una risposta emergenziale.»

La candidata presenta poi una proposta ambiziosa:

«Sogno una maratona al Lago di Fimon. Arcugnano ha circa 42 chilometri di strade: esattamente la distanza di una maratona. Non è solo una suggestione: è l’esempio di come potremmo valorizzare il nostro territorio attraverso eventi sportivi capaci di attrarre visitatori, generare indotto economico e rafforzare il senso di appartenenza. Pensare in grande, partendo da ciò che abbiamo.»

«Con “Nuova Arcugnano” vogliamo dare allo sport la centralità che merita: più cura delle strutture, più programmazione, più collaborazione con le associazioni. Un Comune che investe nello sport investe nella propria comunità.»

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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