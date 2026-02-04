San Valentino piccante…ecco i giochi hot del 2026

San Valentino è l’occasione perfetta per riscoprire la complicità di coppia. Non si tratta solo di sensualità, ma anche di divertimento e intimità condivisa. A questo proposito, i giochi di coppia pare saranno tra i regali più donati in questo 2026. Perchè scegliere un regalo originale e giocare poi insieme, rafforza il legame emotivo. Ecco le migliori idee regalo sexy per San Valentino da non perdere.

I DADI DI COPPIA:

Giocare può essere un’attività divertentissima anche per gli adulti, specialmente se fatta sotto le lenzuola, e questo set è l’ideale per alzare la temperatura e dare l’input a preliminari bollentissimi. Il set, infatti, si compone di diversi dadi da usare insieme (uno indica la parte del corpo, uno l’azione da fare e uno dove farla) per un gioco semplicissimo: basta lanciarli e lasciarsi guidare da quello che suggeriscono.





IL CARTASUTRA:

Carta Sutra è un gioco di carte pensato per rafforzare l’intimità. Propone sfide, domande e momenti di complicità. È ideale per coppie di lunga data o nuove relazioni. Il formato da tavolo lo rende perfetto per la sera. Un regalo sexy ma elegante

PARLA FLIRTA OSA:

Parla, Flirta, Osa è un gioco di carte in scatola progettato per le coppie, ideato per approfondire l’intimità, la connessione e ravvivare l’appuntamento tramite tre livelli di gioco. Include carte con domande (Parla), azioni romantiche (Flirta) e sfide audaci (Osa), rendendolo un’opzione popolare per San Valentino o serate speciali!

INTIMOOS

Dai creatori di Juduku, Intimoos Coppie è un nuovo gioco di carte per (RI)scoprire la propria coppia, far crescere la relazione e sviluppare la complicità. Nessuna regola, mettetevi comodi e avviate la conversazione… Rinforzate il vostro legame attraverso delle domande e piccole sfide con questo gioco di società.