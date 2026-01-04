Vicentini e il sesso: quante volte in un mese?

A Vicenza, tra una passeggiata sotto i portici palladiani e un aperitivo ben fatto, l’amore trova comunque il suo spazio. Ma quante volte fanno sesso in un mese i vicentini? Premessa d’obbligo: non esiste un censimento ufficiale sotto le lenzuola, quindi prendiamo questa statistica come un gioco leggero, costruito mettendo insieme dati nazionali, sondaggi sul costume e un pizzico di ironia molto veneta.

Secondo le medie più citate, una coppia stabile fa sesso tra le 6 e le 8 volte al mese, con variazioni importanti legate all’età, allo stress lavorativo e alla durata della relazione. Applicando questi numeri al contesto vicentino, famoso per la laboriosità e per l’agenda sempre piena, il risultato è curioso: nei mesi “normali” i vicentini si attesterebbero intorno alle 5–7 volte al mese. Non poco, considerando che spesso la sveglia suona presto e la giornata è lunga. Nei periodi più rilassati, come l’estate o le vacanze, la media salirebbe tranquillamente a 8–10, mentre nei mesi più intensi sul fronte lavoro qualcuno ammetterebbe, sorridendo, di scendere a 3–4.

L’età fa la sua parte. Tra i 20 e i 30 anni, anche a Vicenza, il ritmo è decisamente più sostenuto, con picchi che possono arrivare a una dozzina di volte al mese. Tra i 30 e i 45 anni la frequenza si stabilizza, spesso sacrificata a figli, mutui e responsabilità, ma compensata da una maggiore qualità e complicità. Dopo i 50, i numeri calano un po’, ma non spariscono affatto: molti vicentini raccontano una vita intima più calma ma più serena, libera dall’ansia della performance.

C’è poi l’aspetto culturale, che rende il tutto ancora più divertente. Il vicentino medio non ama vantarsi, quindi se gli chiedi “quante volte?”, probabilmente risponderà con un’alzata di spalle e un “el giusto”. Tradotto in numeri, “el giusto” sembra voler dire abbastanza da stare bene, ma non così tanto da arrivare stanchi al lavoro il giorno dopo. In fondo, anche sotto le lenzuola vale una certa idea di equilibrio, concreta e senza eccessi.

Alla fine, che siano 4, 7 o 10 volte al mese, la vera statistica che conta è un’altra: la soddisfazione. E su questo, a giudicare dai sorrisi complici e dalla discrezione tipica del territorio di Vicenza, i vicentini sembrano cavarsela piuttosto bene.