Il mercatino di Natale “sexy”

Amburgo, quartiere di St. Pauli, nelle immediate vicinanze del teatro Schmidt, Schmidts Tivoli e Operettenhaus: è il regno della trasgressione della città tedesca che da sette anni festeggia le festività natalizie con uno sguardo tutto dedicato all’eros.

D’altronde la Germania è nota per essere la patria del mercatino natalizio, settore che genera un enorme giro d’affari nei due mesi che precedono le festività. Ma i tedeschi, con gran fiuto e creatività, hanno escogitatoun nuovo modo per incrementare ulteriormente gli incassi. Hanno pensato di unire il sacro ed il profano, cioè Eros e Natale, in maniera simpatica, così da accaparrarsi un’ulteriore fetta di mercato. Infatti da ben 7 anni, nella Spielbundenplatz di Amburgo, nel cuore del quartiere a luci rosse di St. Pauli, è possibile visitare il mercatino dell’eros “Santa Pauli”, immergendosi nel goliardico piacere della trasgressione.

Sul vialone della Reeperbahn un grande albero di Natale indica l’ingresso dell’unico mercatino dell’erotismo di Natale al mondo nel quale, fino al 23 dicembre, se è vostra intenzione fare un regalo “alternativo”, potrete acquistare gadget erotici, cuori di marzapane e tazze con “frasi particolari” e sexy toys al posto di prodotti artigianali, candele profumate e addobbi per l’albero di Natale. C’è anche un’area dedicata allo strip-tease dove avvenenti professioniste di burlesque intratterranno il pubblico coperte soltanto dalla loro lingerie rigorosamente rosso natalizio e il classico cappello di Babbo Natale.

Ma attenzione: il mercatino di Santa Pauli non è solo per adulti. Infatti tutti i sabati sono in programma eventi per le famiglie ed intrattenimento per i bambini, con musica dal vivo e tanti spettacoli oltre alla vendita di giocattoli e prodotti artigianali.