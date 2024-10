Gellivs celebra l’autunno con i suoi piatti più rappresentativi

Il ristorante Gellivs di Oderzo (Treviso) festeggia l’anniversario ventennale di stella Michelin con un menu dedicato. Per concludere in bellezza presenta la nuova proposta autunnale che alterna le primizie stagionali, come zucca, funghi e tartufo, alla ricchezza di prelibati prodotti di terra e di mare. Lo chef Alessandro Breda ha creato itinerari gastronomici di altissimo livello per raccontare la cucina e la storia del ristorante, il tutto in sinergia con la nuova veste che trova il giusto equilibrio tra presente, passato e futuro.

20 anni di stella Michelin è la sintesi del percorso fatto sinora ed è composto da 7 portate declinate in versione autunnale: tra gli antipasti spicca l’uovo cremoso Gellivs con porcini e tartufo nero, tra i primi la lasagnetta di mare con fumetto allo zenzero – pietanza ideata nel 2004 –, come secondo da provare il piccione, alloro e melograno e per concludere in dolcezza la zuppa inglese. Il menu chiude un viaggio in quattro puntate che narra attraverso piatti rappresentativi l’evoluzione del ristorante.

Autunno.24 invece racconta in 6 portate la stagione dei colori caldi e della terra. Da provare l’esplosione di sapori dei calamari cacciaroli con zucca alla griglia, vongole e lattuga alle alghe, il caldo abbraccio della sopa coada ai funghi e la ricchezza gustativa del filetto di vitello al vapore con cardoncelli ed erbe croccanti.

Interpretazione eccelsa dell’atmosfera autunnale Il Re delle Langhe, un menu a scelta tra 5 e 7 portate che esalta l’aromaticità intensa del tartufo bianco d’Alba, affiancandola a materie prime di qualità come la carne di garronese veneta, il parmigiano vacche rosse e il morlacco. In accompagnamento ai piatti sono stati selezionati vini importanti, di carattere, nazionali e internazionali, capaci di esaltare il protagonista piemontese.

Per gli amanti dei crostacei e dei molluschi, Gellivs propone il menu Mare in guscio, un viaggio del gusto in 5 tappe che reinterpreta le ricchezze del mare seguendo lo stile culinario dello chef Alessandro Breda.

Alle proposte ideate dalla cucina Gellivs si affianca il menu Spazio Libero, 9 piatti a sorpresa, vere esplosioni di sapori, ideate e personalizzate in base ai gusti e alle esigenze del cliente. Inoltre, per soddisfare anche quei commensali che vogliono scegliere in autonomia il viaggio da seguire, il ristorante mette a disposizione il menu à la carte, dove gli ospiti possono selezionare i piatti che più preferiscono dai percorsi degustazione.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@gellivs.it o contattare il numero 0422 713577.