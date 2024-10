Veneto – Aggredisce agenti con coltello e viene ucciso. Salvini: “Non ci mancherà”. Mirabelli (PD): “Vergogna”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un cittadino maliano di 26 anni è deceduto questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova dopo aver aggredito un agente di polizia. Lo riferisce una nota congiunta della Procura della Repubblica e della Questura di Verona.

L’agente, attaccato da un uomo armato di coltello, ha reagito sparando tre colpi di pistola, uno dei quali ha colpito il giovane al petto, risultando fatale.

Secondo quanto spiegato nella nota, il 26enne era stato protagonista durante la notte di diversi episodi di vandalismo e aggressioni. Le telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso poco prima mentre, sempre armato di coltello, attaccava alcuni agenti della Polizia locale, i quali, per evitare ulteriori rischi, si erano allontanati e avevano richiesto rinforzi.

Rientrato nell’area della stazione di Porta Nuova, il giovane aveva ripreso a comportarsi in modo violento, fino ad attaccare un agente della Polizia ferroviaria. L’aggressione, avvenuta a distanza ravvicinata, ha portato il poliziotto a sparare tre colpi, uno dei quali ha raggiunto il maliano al petto.

Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dallo stesso agente, l’uomo è deceduto pochi minuti dopo. La Procura della Repubblica di Verona, con il pubblico ministero Maria Diletta Schiaffino, ha avviato un’indagine. Le immagini delle numerose telecamere presenti nella zona saranno fondamentali per ricostruire accuratamente l’accaduto. La Questura ha sottolineato che l’indagine si baserà su riscontri oggettivi, cruciali per una valutazione imparziale della vicenda.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato l’accaduto sui social, dichiarando: «Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere». Le sue parole hanno suscitato indignazione, in particolare dal senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico, che ha risposto duramente: «È un principio elementare di umanità non gioire per la morte di una persona, qualunque cosa abbia fatto. Vedere Salvini festeggiare per la scomparsa di un uomo è una vergogna per il nostro Paese, che lui dovrebbe rappresentare. Seminare odio fa male a tutti».