NaturaSì celebra 40 anni di attività

Sabato 28 e domenica 29 settembre prossimi, EcorNaturaSì celebrerà i suoi 40 anni di attività. Dal primo negozio “Ariele” a Conegliano Veneto, aperto il 29 settembre 1985, ad oggi, la nostra realtà è cresciuta fino a diventare una comunità che comprende oltre 250 aziende agricole, 320 negozi NaturaSì e più di 300 mila clienti fidelizzati. In altre parole, la più grande realtà del biologico italiano.

La festa avrà luogo presso l’azienda agricola biodinamica San Michele, a Cortellazzo, Jesolo (VE). Sarà un’occasione unica per conoscere i progetti che ruotano attorno all’ecosistema NaturaSì, trascorrendo due giornate all’aria aperta con approfondimenti e incontri su temi come biodiversità, natura e sana alimentazione.

Programma dei momenti speciali:

Sabato 28 settembre, ore 18: “In dialogo con Giovanni Storti“Domenica 29 settembre, ore 11: “Ci presentiamo! L’ecosistema NaturaSì” con Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì, la Libera Fondazione Rudolf Steiner, i soci fondatori e i rappresentanti di tutta la filiera.

Saranno presenti collaboratori, negozianti, agricoltori, fornitori e consumatori da tutta Italia. Sono infatti attese cinque mila persone nei due giorni, riunite per celebrare il percorso compiuto insieme e per guardare con fiducia al futuro. Ci auguriamo che questa sia un’occasione di reciproco riconoscimento e di rafforzamento degli ideali che guidano le scelte dell’azienda.