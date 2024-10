Ultima settimana di ora legale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un appuntamento imperdibile di ottobre. Questo fine settimana, come accade ogni ultimo fine settimana di ottobre, l’Italia e il resto dell’Unione Europea passeranno all’ora solare. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27, alle 3 del mattino, sarà necessario riportare l’orologio indietro di un’ora. Questo cambiamento non solo ci dà l’impressione di guadagnare un’ora di sonno, ma ci consente anche di beneficiare di un’ora di luce solare, un’abitudine che dura da 48 anni. Tuttavia, il sistema è stato giudicato restrittivo. Nel 2019, gli eurodeputati hanno votato per abolirlo, ma l’attuazione della proposta è stata rinviata, soprattutto a causa della crisi sanitaria. Da allora, la discussione sull’eliminazione del cambio dell’ora non è più stata ripresa.