Joker 2 perde 200 milioni al botteghino, continua a non convincere il pubblico

La coppia Lady Gaga e Joaquin Phoenix continua a non stregare il pubblico.

Joker: Folie à Deux va verso una perdita economica catastrofica.

Lo riferisce Variety citando analisti del settore. Il sequel di Joker perderà fino a 200 milioni durante la permanenza nelle sale cinematografiche. Per arginare il problema, a neanche da un mese dall’uscita al cinema, il film sarà disponibile sulle piattaforme in streaming dal 29 ottobre.

Finora Joker 2 ha incassato poco più di 51 milioni in Usa e 165 milioni nel mondo, al confronto, nel 2019, dopo tre giorni dall’uscita, Joker incassò oltre 96 milioni di dollari e 248 milioni nel mondo. Alla fine del periodo di permanenza in sala, Folie à Deux non arriverà neanche lontanamente a quei numeri. Si stimano, infatti, 65 milioni negli Stati Uniti e tra i 210 e 215 milioni nel mondo. La produzione del film è costata 200 milioni, mentre circa 100 milioni sono stati spesi per la promozione.

Secondo Variety, per chiudere in pareggio, considerando anche i costi delle sale cinematografiche, Joker 2 dovrebbe incassare 450 milioni di dollari.

Il primo film si rivelò un successo globale superando il miliardo al botteghino, un record per una pellicola vietata ai minori di 17 anni. Per la Warner Bros si è trattato di uno degli adattamenti cinematografici di un libro a fumetti più redditizio di sempre. ANSA