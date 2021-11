Le città italiane sessualmente più “calde” in inverno? Vicenza prima assoluta

Vicenza capitale italiana dell’intraprendenza sessuale: Ashley Madison, una nota community di incontri internazionale, ha stilato la classifica delle città con il maggior picco di intraprendenza sessuale. Il coinvolgimento in un love affaire può essere un modo per combattere il malessere invernale e stimolare la produzione della serotonina, ossia l’ormone della felicità, così da contrastare i cambiamenti biochimici che rischiano di causare tristezza.

Il binomio spritz e affaire extraconiugale fa conquistare quindi a Vicenza la prima posizione, subito dopo Bergamo. Il terzo posto spetta a Milano, polo economico e famoso crocevia di svariate persone, culture e abitudini sessuali.



Il Nord Italia domina la top 20, infatti troviamo in ordine nella classifica Novara, Trieste, Padova, Bolzano e Bologna, tra il quarto e l’ottavo posto.



Il Centro Italia appare per la prima volta alla nona posizione con il capoluogo sardo, Cagliari. A seguire risaliamo verso nord con Torino e Verona, rispettivamente al decimo e undicesimo gradino, per poi tornare verso sud con Roma, Firenze, Reggio nell’Emilia e Catania.



In coda alla top 20 si alternano il Nord e il Centro Italia con le città più propense agli approcci sessuali durante l’inverno: Trento, Monza, Perugia, Ferrara e Brescia.

Ecco quindi la top 20 delle città italiane a più alto tasso di intraprendenza sessuale:

1. Vicenza

2. Bergamo

3. Milano

4. Novara

5. Trieste

6. Padova

7. Bolzano

8. Bologna

9. Cagliari

10. Torino

11. Verona

12. Roma

13. Firenze

14. Reggio nell’Emilia

15. Catania

16. Trento

17. Monza

18. Perugia

19. Ferrara

20. Brescia