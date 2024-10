In Veneto un cortometraggio dedicato a Marco Polo

Sono iniziate a Vittorio Veneto (Treviso) le riprese del cortometraggio di genere storico e fantasy “Sulle orme di Marco Polo-Pippo non lo sa”, opera prima di Clizia Fornasier e Attilio Fontana, autori anche del soggetto e della sceneggiatura.

Nel cast i giovanissimi Blu Fontana e Aurora Celeste Amadio, al loro esordio cinematografico.

L’opera racconta il viaggio nel tempo di un ragazzino, Marco, alla riscoperta della storia della seta, un tessuto che ha rappresentato per un lungo periodo una tradizione del Veneto tra acque e filande, che si ricollega alla rievocazione di quella ‘Via’ narrata attraverso le pagine de “Il Milione”.

Guidato dalle parole di un’antica fiaba veneta che si tramanda da generazioni, Marco riesce a raggiungere Graziella, una bambina del passato che con la seta “ci campa” e che con i suoi bachi convive giorno e notte, accudendoli e nutrendoli.

“Scoprire e riscoprire le eccellenze che riguardano il nostro Paese e i nostri territori, mostrarle al mondo e valorizzarle, anche questo è un obiettivo del cinema e del suo linguaggio – affermano Clizia Fornasier e Attilio Fontana -. Portare alla luce storie, luoghi, personaggi, vuol dire disvelare ad un pubblico in sala dettagli che non conosce o che non ricorda più, quello stesso pubblico che un domani potrà essere il turista al quale abbiamo restituito le coordinate per conoscere e riconoscere la cultura di un territorio.” Prodotta da Santa Ponsa Film in collaborazione con Associazione 400 COLPI aps, la pellicola è realizzata con il contributo della Regione Veneto. Le riprese proseguiranno per tre giorni tra Vittorio Veneto e San Floriano. Il cortometraggio sarà distribuito attraverso il circuito dei festival nazionali e internazionali prima di approdare su piattaforma digitale.