Veneto – Grave incidente in A4 fra Padova e Vicenza: 7 feriti

A4, INCIDENTE TRA PADOVA E GRISIGNANO TRA TRE AUTO E UN FUORGONE: 7 FERITI

Alle 11:00 di lunedì, 21 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Padova Ovest e Grisignano del Zocco in direzione Milano al km 335 per un incidente tra tre auto e un furgone finito rovesciato: 7 persone leggermente ferite.

I vigili del fuoco arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem, intervenuti anche con l’elisoccorso e trasferiti in ospedale. Durante le operazioni di soccorso e di sgombero della sede stradale il traffico è rimasto bloccato con il formarsi di lunghe code. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrada.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12:30 circa.