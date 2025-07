A Vicenza sta nascendo una nuova piazza. A San Biagio

A San Biagio sta nascendo una nuova piazza. Sono infatti in corso i lavori di pavimentazione dello spazio di fronte al palazzo ex ACI, sede del nuovo corso universitario di Design dello Iuav.

Questa mattina hanno effettuato un sopralluogo in cantiere il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, l’assessore con delega alla città universitaria Leonardo Nicolai, il vicepresidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza Antonio Girardi con il direttore Carlo Terrin e il professor Giovanni Borga dello Iuav.

I lavori rientrano nell’intervento di valorizzazione del palazzo ex Aci a san Biagio per il nuovo corso universitario dello Iuav in Design e in particolare nella variante al progetto che ha previsto l’ulteriore finanziamento di 170.000 euro per la pavimentazione della piazzetta e alcune opere minori di completamento della sede.

«Oltre a dare dignità di piazza a questo spazio frequentato da centinaia di studenti – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai – questo intervento si inserisce nel più ampio progetto pluriennale di rinascita di quest’area strategica per il centro storico. Penso a temi di rilievo come la valorizzazione della sede di Agsm Aim, il ridisegno della pista ciclabile in arrivo dal parcheggio Fogazzaro e la realizzazione del nuovo parco a fianco della sede Iuav, ma anche a interventi di sistemazione più immediati, come lo smontaggio del plateatico abbandonato nel parchetto di fronte alla nuova piazza».

«Con l’obiettivo di valorizzare e al tempo stesso mettere in sicurezza l’accesso al palazzo frequentato ogni giorno da studenti e personale dell’università – ha spiegato l’assessore Cristiano Spiller – viene realizzata una zona completamente pedonale davanti all’edificio, con una nuova pavimentazione in porfido di circa 200 metri quadrati. L’area viene inoltre delimitata e protetta da una serie di dissuasori metallici, mentre l’attraversamento pedonale viene spostato in corrispondenza dell’accesso all’edificio. Con i lavori si interviene infine sull’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso al plesso universitario, portando in quota la pavimentazione e la canaletta di scolo presente all’ingresso».

I lavori, compresa la posa di dissuasori che avverrà nella prima metà di settembre, dovrebbero concludersi in tempo per l’inizio del nuovo anno accademico.

L’intervento complessivo di recupero dell’edificio ex Aci deciso nel 2021, ha un valore totale (compresi questi ultimi lavori) di 2.285.000 euro, di cui 300 mila finanziati dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza e il resto dal Comune di Vicenza.