Agricoltori: “Da Breganze a Noventa danni a macchia di leopardo nel Vicentino”

Notte di danni, quella di ieri, per cittadini e agricoltori di Noventa Vicentina e Breganze, dove si sono abbattute due violente grandinate, con danni alle cose e, naturalmente, alle colture in campo che, in alcuni casi sono stati decisamente pesanti.

Il Vicentino è stato colpito a macchia di leopardo, ma dalle segnalazioni raccolte fin dalle prime ore del mattino, le aree maggiormente colpite sono state a Noventa Vicentina la zona sud, meglio nota come California, fino ad Asigliano (zona Campostrin), passando per Pojana Maggiore. Ad avere la peggio sono state le orticole ed il tabacco, con danni che in alcuni casi superano il 60-70 per cento.

Pesante anche il bilancio della zona di Breganze, dove tra Maragnole e Mirabella sono stati colpiti mais e viti, con un danno stimabile, dalle prime rilevazioni, tra il 20 e il 30 per cento.

“Una situazione che rispecchia la stagione – commenta Coldiretti Vicenza – ma alla quale si aggiungono degli eventi frutto dei cambiamenti climatici in atto, come l’abbassamento improvviso delle temperature e l’alternarsi di grandinate a bombe d’acqua accompagnate a folate di vento violente. Unica raccomandazione è di proteggere, laddove possibile, le colture con i dispositivi antigrandine, pur con la consapevolezza che, spesso, questi interventi sono molto onerosi o impraticabili, perciò non resta che dotarsi di una valida copertura assicurativa, per far fronte ai danni e poter continuare a lavorare”.