Weekend di interventi in montagna: feriti su Monte Cengio, Longarone e alla Trans d’Havet

Fine settimana intenso per il Soccorso Alpino, impegnato su più fronti tra le montagne venete, tra incidenti in parete, escursionisti fuori sentiero e una caduta durante una gara notturna.

A Cogollo del Cengio (VI), ieri intorno alle 14, un alpinista 65enne di Vicenza è precipitato durante l’ascesa del quinto tiro della via La prima volta sul Monte Cengio. Primo di cordata, l’uomo è caduto sbattendo i piedi contro la roccia e ha riportato traumi a entrambe le caviglie. Vista l’instabilità meteo, è stato mobilitato l’elicottero di Verona Emergenza, che lo ha recuperato e trasportato in ospedale. I tre compagni rimasti in parete sono stati raggiunti e accompagnati alla sommità della via da 14 tecnici del Soccorso Alpino di Arsiero, giunti sul posto in tempo per evitare il peggioramento del tempo.

Nel pomeriggio di oggi, a Longarone (BL), una coppia di escursionisti 53enni – lei di San Vito al Tagliamento (PN), lui di Teglio Veneto (VE) – ha perso il sentiero 394 sopra Termine di Cadore. Bloccati su un pendio scivoloso e privi di scarpe adatte, hanno chiesto aiuto tramite l’app GeoResQ. I soccorritori, sotto la pioggia, li hanno raggiunti grazie alle coordinate GPS, imbragati e aiutati a risalire fino a un vecchio sentiero, da cui sono stati riaccompagnati al punto di partenza a Casso. L’intervento si è concluso alle 21.15.

Sempre ieri sera, a Valdagno (VI), si è verificato un incidente durante la fase finale della Trans d’Havet, storica gara di corsa in montagna. Attorno alle 22.30, l’uomo che chiudeva la competizione – la cosiddetta “scopa” – è scivolato in località Meceneri, ruzzolando per una decina di metri in una valletta resa insidiosa dal fango. Soccorso da una squadra del Soccorso Alpino di Recoaro-Valdagno e dal personale della Croce Rossa, è stato stabilizzato e trasportato in barella fino all’ambulanza, diretta all’ospedale di Vicenza con un sospetto trauma cranico.

Tre interventi in poche ore che testimoniano, ancora una volta, l’impegno e la tempestività delle squadre del Soccorso Alpino veneto.