Ospedale di Vicenza – Parcheggio Rodolfi Nord riaperto e completamente riqualificato

L’area del parcheggio è stata completamente riqualificata, con una disposizione più ordinata degli stalli di sosta, la messa in sicurezza del percorso pedonale e l’installazione di un sistema di controllo degli accessi

Da sabato 26 luglio, tornerà a essere aperto agli utenti il parcheggio Rodolfi Nord di proprietà dell’Azienda Sanitaria, che è stato completamente riqualificato per effetto di una convenzione sottoscritta con AGSMAIM (senza trattino tra AGSM AIM)

I lavori, iniziati il 3 marzo 2025, hanno visto un’ottimizzazione dei percorsi e degli spazi a disposizione: gli stalli per il parcheggio sono stati infatti ampliati nelle dimensioni e rivisti nella loro collocazione, così da agevolare le manovre, mentre il marciapiede è stato completamente rifatto, rendendo la sua percorrenza più semplice e sicura anche per le persone con disabilità. Inoltre, al fine di garantire un accesso più ordinato, è stato installato un sistema di controllo degli accessi mediante sbarra, così da consentire l’ingresso delle autovetture in base all’effettiva disponibilità di posti.

«A partire da domani gli utenti dell’ospedale e i familiari in visita potranno contare del parcheggio Rodolfi Nord completamente rivisitato e più sicuro – sottolinea la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -: abbiamo mantenuto l’impegno assunto a inizio marzo, con la conclusione di questa prima fase di lavori alla quale seguiranno ulteriori interventi che rientrano in un piano più ampio di riqualificazione complessiva dei parcheggi dell’ospedale».

«Siamo orgogliosi di aver contribuito con le nostre competenze alla riqualificazione di un’area strategica al servizio dell’Ospedale San Bortolo -commenta Barbara Biondani, consigliera delegata di AGSM AIM Smart Solutions – Grazie a questo intervento, il park Rodolfi Nord è ora più moderno, efficiente e accessibile, un’infrastruttura completamente rinnovata sotto il profilo tecnologico, della sicurezza e della sostenibilità. Un progetto che conferma il nostro impegno al fianco delle istituzioni e della comunità, per offrire soluzioni concrete e innovative a beneficio dei cittadini».

In sequenza è previsto un analogo intervento per il parcheggio Rodolfi Sud. Nel frattempo continueranno a essere attive le altre novità introdotte dalla Azienda Sanitaria per agevolare l’accesso degli utenti nella struttura ospedaliera, come gli spazi per la sosta temporanea di fronte all’ingresso dell’ospedale, il servizio di accoglienza con personale dell’Azienda per aiutare le persone con difficoltà motorie anche a raggiungere direttamente le unità operative e i servizi mentre l’accompagnatore parcheggia. Rimane confermato anche il servizio di bus navetta che collega direttamente il Park Cricoli e l’ospedale, con fermata di fronte all’ingresso di quest’ultimo, che si sta dimostrando un servizio molto apprezzato sia dagli utenti sia dal personale ospedaliero.