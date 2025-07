Vicenza, il sindaco Possamai invita Francesca Albanese all’inaugurazione del Parco della Pace

Il sindaco Giacomo Possamai ha inviato una lettera di invito all’inaugurazione del Parco della Pace – che si terrà il prossimo settembre – a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati.

«Ho invitato a partecipare all’inaugurazione del Parco della Pace, un luogo simbolico per la nostra città, Francesca Albanese, in qualità di ospite d’onore – dichiara il sindaco Giacomo Possamai -. La sua presenza rappresenterebbe per noi un momento di altissimo valore simbolico e civile, capace di parlare in particolare alle nuove generazioni: sentiamo forte la responsabilità nel riaffermare la vocazione della nostra città a una cittadinanza attiva, responsabile e orientata alla costruzione della pace. Il suo intervento, in qualità di ospite e relatrice a uno degli eventi centrali per l’apertura del parco della Pace, costituirebbe il cuore delle giornate di inaugurazione del parco, per la forza etica e politica del messaggio che lei incarna e per il valore universale del suo impegno per la giustizia, la verità e la dignità umana».

Nella lettera il sindaco ha ricordato le vicende che hanno interessato la grande area verde: ex area aeroportuale Dal Molin, è diventata negli anni Duemila epicentro di una straordinaria mobilitazione popolare, in seguito alla decisione del Governo italiano e degli Stati Uniti, nel 2007, di destinare l’area alla costruzione di una nuova base militare statunitense.

Il sindaco ha poi ricordato nella lettera che «nella prossima seduta del Consiglio Comunale, sarà discussa una mozione con cui il Consiglio è chiamato a esprimere il proprio pieno sostegno al suo mandato presso le Nazioni Unite e a condannare con fermezza ogni tentativo di delegittimazione».

Francesca Albanese, 48 anni, è una giurista italiana specializzata in diritto internazionale e diritti umani. Laureata all’Università di Pisa, ha conseguito un Master in Human Rights alla SOAS di Londra e ha iniziato un dottorato in diritto dello status dei rifugiati all’Università di Amsterdam. Dal 2022 è Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati (West Bank e Gaza), la prima donna italiana in questo ruolo. Ha lavorato per oltre un decennio con l’ONU (UNHCR, UNRWA), svolgendo attività di advocacy, consulenza e pubblicando studi internazionali, tra cui Palestinian Refugees in International Law (2020). Attualmente è affiliata come ricercatrice alla Georgetown University e senior advisor presso la ONG ARDD, dove ha co-fondato la Global Network on the Question of Palestine.

Albanese è anche identificata come uno dei principali paladini internazionali dello stop alla guerra a Gaza, grazie ai suoi numerosi rapporti ufficiali in cui ha denunciato le violazioni dei diritti umani da parte di Israele, arrivando a parlare apertamente di “genocidio”. La sua azione, spesso al centro di tensioni diplomatiche, ha acceso il dibattito globale sul ruolo delle istituzioni ONU nei conflitti contemporanei.