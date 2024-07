VENETO – Ragazza di 27 anni ‘vola’ in parete: recupero quasi impossibile del Soccorso Alpino

VOLA IN PARETE, RECUPERO IMPEGNATIVO SULLA CRODA DA LAGO

Cortina d’Ampezzo (BL), 26 – 07 – 24

Ieri poco prima delle 20 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto all’altezza del terzo tiro della Via della vipera, sulla Croda da Lago, dove, prima di cordata, un’alpinista era volata per una quindicina di metri, riportando un pesante trauma alla caviglia e altre possibili contusioni. La ragazza, una 27enne di Cortina d’Ampezzo (BL), era stata trattenuta dal compagno più sotto nella caduta, ma aveva sbattuto violentemente sulla parete. Arrivati sulla verticale, il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di una cinquantina di metri di fronte a lei, per verificarne le condizioni per decidere la modalità operativa. Il soccorritore è quindi stato lasciato alcuni metri a monte, per attrezzare una sosta e calarsi. Con le nuvole che si stavano richiudendo, prestate le prime cure urgenti, la ragazza è stata verricellata a bordo. L’eliambulanza è riuscita velocemente a recuperare anche il compagno con un verricello di 60 metri, prima che la visibilità fosse compromessa. L’infortunata è stata trasportata all’ospedale di Belluno. L’intervento si è concluso alle 21.20