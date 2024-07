VENETO – Incendio distrugge capannone agricolo

Dalle 21:10, di giovedì 25 luglio, i vigili del fuoco stanno operando in Via Barse a Gaiarine per l’incendio generalizzato di un capannone agricolo. Il rogo è stato probabilmente innescato da un impianto fotovoltaico: nessuna persona è rimasta ferita.

Un’alta colonna di fumo si è alzata in cielo ed è stata visibile nelle prime fasi dell’incendio a chilometri di distanza.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Conegliano, Motta di Livenza, Treviso e Pordenone con due autopompe due autobotti, l’autoscala per un totale di 14 operatori coadiuvati dal capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della struttura, adibita a deposito e rimessa mezzi agricoli.

Le fiamme sono state ora abbassate e circoscritte alla struttura oramai compromessa. Bruciati all’interno trattori e macchinari agricoli.

Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica proseguiranno presumibilmente tutta la notte.