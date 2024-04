L’orologio d’oro dell’uomo più ricco del Titanic verrà messo all’asta

Un orologio d’oro appartenente a John Jacob Astor IV, membro della facoltosa famiglia Astor e l’uomo più ricco a bordo del Titanic, sarà messo all’asta insieme ad altri cimeli della nave tragica.

Astor era una delle circa 1.500 persone che persero la vita nel naufragio del Titanic il 15 aprile 1912, quando la nave colpì un iceberg. La moglie incinta di Astor, Madeleine, sopravvisse alla tragedia.

L’orologio è uno dei numerosi oggetti di rilievo che saranno offerti sabato dalla casa d’aste Henry Aldridge & Son nel Wiltshire, in Inghilterra. Tra gli altri oggetti in vendita ci sono la valigia che conteneva il violino famoso suonato dal leader dell’orchestra mentre la nave affondava e un portafoglio che documenta i viaggi pianificati del Titanic. Il violino stesso è stato venduto per 1,7 milioni di dollari attraverso la stessa casa d’aste nel 2013 ed è l’oggetto relativo al Titanic più venduto di sempre. Secondo Andrew Aldridge, CEO di Henry Aldridge & Son, si prevede che l’orologio sarà venduto per un prezzo compreso tra £ 100.000 e £ 150.000 ($ 125.000- $ 188.000), mentre la valigia potrebbe raggiungere un prezzo tra £ 100.000 e £ 120.000 ($ 125.000- $ 150.000). Le offerte iniziano il 27 aprile a mezzogiorno ora locale (7:00 ET), ha detto Aldridge alla CNN.

Secondo la casa d’aste, l’orologio è stato ritrovato insieme al corpo di Astor dopo il naufragio del Titanic. Tra gli altri effetti personali trovati c’erano gemelli d’oro, un anello di diamanti, denaro e un portafoglio. Dopo il recupero del corpo di Astor, gli oggetti furono inviati a suo figlio, Vincent Astor, che fece restaurare completamente l’orologio in modo che funzionasse. Nel 1935, Vincent diede l’orologio come regalo di battesimo al figlio neonato di William Dobbyn IV, segretario esecutivo di John Jacob Astor, secondo la casa d’aste.

Aldridge ha dichiarato alla CNN che la famiglia Dobbyn ha posseduto l’orologio fino alla fine degli anni ’90, quando è stato messo all’asta.

Un collezionista anonimo negli Stati Uniti ha acquistato l’orologio in quell’asta ed è l’attuale venditore. Da allora è stato esposto in diversi musei.

All’asta di sabato saranno offerti anche i gemelli di John Jacob Astor IV e il piano dell’alloggio di prima classe del Titanic. Si prevede che i gemelli saranno venduti tra £ 5.000 e £ 8.000 ($ 6.250- $ 10.000) e il piano di alloggio tra £ 20.000 e £ 30.000 ($ 25.000- $ 37.500).