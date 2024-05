Blitz interforze, identificate 65 persone

Nel corso della serata di sabato scorso è stato attuato un mirato controllo interforze a Valdagno.

L’attività è stata disposta in seguito ad una generale condivisione in occasione di una specifica riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.

Al controllo hanno collaborato equipaggi della Polizia di Stato (Volanti e Ufficio Immigrazione della Questura, Reparto Prevenzione Crimine di Padova), Arma dei Carabinieri e Polizia Locale.

In particolare sono stati effettuati specifici accertamenti su alcune zone ed esercizi commerciali segnalati da numerosi residenti come potenzialmente problematici per la sicurezza e l’ordine pubblico, in particolare Via San Lorenzo, Vicolo Valle Valdagno, Piazza San Clemente, Via Sette Martiri, Viale Trento, Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Copernico.

Sono state identificate e controllate 65 persone, di cui 25 stranieri e 9 con precedenti penali e/o di Polizia, controllati 3 veicoli e 6 eserciti pubblici/bar e/o sale scommesse.

La Questura sta approfondendo la situazione relativa al soggiorno in Italia di alcune persone identificate.

L’operazione condotta dalle Forze di Polizia si inserisce nell’ambito delle iniziative concertate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con i Sindaci del territorio.