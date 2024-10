Vicentino – Auto a fuoco: l’incendio si propaga al condominio (video)

Alle ore 5:45 di lunedì, 21 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Medaglia D’Oro Aldo Fantina a Pieve del Grappa per l’incendio di un’auto che si trovava nel parcheggio di un complesso condominiale. Le fiamme e il fumo hanno interessato la facciata dello stabile e alcuni appartamenti, che sono stati evacuati.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI



La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa e Asolo con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala, hanno spento l’auto, evitando il coinvolgimento degli appartamenti. Le squadre hanno provveduto all’aereazione dei locali che erano stati invasi dal fumo. Le cause dell’incendio dell’auto sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di bonifica e messa e sicurezza sono terminate poco prima delle 8.