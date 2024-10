Veneto – Pilota di parapendio rimane appeso ad una pianta

Intervento del Soccorso Alpino a Borso del Grappa (Treviso) lunedì 21 ottobre

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Alle 13.50 la Centrale del 118 è stata allertata per un pilota di parapendio, precipitato poco sotto il decollo del Col del Puppolo verso la Val Cornosega e rimasto sospeso su una pianta a 10 metri da terra. Dopo aver caricato a bordo un soccorritore della Pedemontana del Grappa in supporto alle operazioni, l’elicottero di Treviso emergenza è volato sul luogo indicato e ha individuato il parapendio. Lì ha calato il tecnico di elisoccorso e il soccorritore con un verricello di venti metri, abbastanza distanti perché il flusso d’aria del rotore non gonfiasse la vela. I soccorritori si sono portati sotto la pianta, con tecniche di treeclimbing uno ha risalito il tronco e assicurato il pilota, un 51enne tedesco, per poi calarlo a terra. L’uomo, che era illeso, è stato poi spostato in un punto agevole per il recupero. Trasportato al campo base, il pilota è stato poi controllato in via precauzionale dal personale sanitario.