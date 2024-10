Veneto – A fuoco due casette mobili: rischio esplosione di bombole GPL

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dalle 14:15, di lunedì 21 ottobre, i vigili del fuoco stanno operando in Via Monte Tomba a Fanzolo di Vedelago per l’incendio di due casette mobili: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Castelfranco Veneto e Treviso con un’autopompa, due autobotti e 8 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno spento le fiamme, che hanno completamente distrutto le due strutture. Operazioni di spegnimento rese particolarmente pericolose per la presenza di bombole GPL.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri. Ancora in corso le operazioni di completo raffreddamento e bonifica.