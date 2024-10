Valle dei Chiampo – Sospesa attività di una conceria e sanzioni per 40 mila euro

Nella mattinata di giovedì 17 ottobre 2024, nell’ambito della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Valdagno, è stato svolto un servizio coordinato con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Vicenza, mirato al controllo delle attività produttive del settore manifatturiero, con particolare attenzione al comparto conciario.

L’ispezione ha interessato le aree industriali dei comuni di Arzignano, Chiampo e Montebello, note a livello nazionale per la presenza di concerie di rilievo. Tra le aziende sottoposte a controllo figura la Conceria Stuccatura Pelli Dorina Srl, situata a Chiampo in via Lago di Alleghe.

I controlli, condotti dai militari del NIL con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Chiampo, hanno rilevato diverse violazioni delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, tra cui la mancata formazione del personale sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e sulla prevenzione dei rischi. A seguito degli accertamenti, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 40.000 euro e l’attività imprenditoriale è stata temporaneamente sospesa, in attesa che il titolare adempia completamente agli obblighi previsti dalla normativa.

