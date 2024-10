Nord Est – Sequestrati 622 milioni al Pordenone Calcio per mancati versamenti IVA

Su disposizione del Tribunale di Pordenone, i Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno sequestrato 622.000 euro al Pordenone Calcio, una società di capitali attualmente in liquidazione giudiziale, e al suo amministratore pro tempore. La società, operante come “club sportivo”, è stata oggetto di indagine a seguito di una prima segnalazione dell’Agenzia delle Entrate locale per il mancato versamento dell’IVA relativo all’anno 2019.

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, hanno rivelato la grave crisi finanziaria della società. Ciò ha portato la Procura della Repubblica di Pordenone a richiedere al Tribunale la dichiarazione di insolvenza e l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale.

Oltre al debito accertato per il 2019, la società non avrebbe versato l’IVA anche nel 2021, e per gli anni 2021 e 2022 avrebbe omesso il versamento delle ritenute fiscali, accumulando un debito complessivo di oltre 3.900.000 euro.

A seguito di queste omissioni, le Fiamme Gialle hanno denunciato l’allora presidente Mauro Lovisa alla Procura della Repubblica di Pordenone per violazione delle norme penal-tributarie relative ai versamenti periodici. Le indagini avrebbero inoltre rivelato che Lovisa aveva trasferito in modo fittizio il patrimonio aziendale della sua ditta individuale a una società formalmente intestata ai suoi due figli, ma di fatto sempre gestita da lui, per evitare eventuali sequestri.

Di conseguenza, il Tribunale ha disposto il sequestro delle somme evase dalla società, per un totale di 622.000 euro, eseguito su due conti bancari intestati sia alla società che a Lovisa. Come chiarito dalla Guardia di Finanza, la colpevolezza di Lovisa sarà definitivamente accertata dall’Autorità Giudiziaria durante il processo che seguirà alle indagini.