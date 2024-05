Capriolo incastrato in una inferriata: salvato (FOTO)

Intervento in sede per i vigili del fuoco di Arzignano, che questa mattina 7 maggio, hanno liberato un capriolo di oltre 30 chili rimasto incastrato tra le sbarre della sede di via Sega. Il personale della squadra sentito i lamenti dell’animale sono subito accorsi e l’hanno liberato allargando le sbarre con un divaricatore. L’animale è stato consegnato al personale per il recupero della fauna selvatica che l’ha successivamente rimesso in libertà, in una idonea zona verde, lontana dal centro abitato.