VICENTINO – Arrestato 18enne per spaccio, denunciato minorenne

Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Schio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per prevenire e reprimere reati. L’operazione ha coinvolto diverse pattuglie, sia con colori d’istituto che con targhe di copertura, e personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD) con l’unità cinofila Corina.

Durante un controllo alla Stazione Ferroviaria di Schio, grazie al fiuto infallibile dell’unità cinofila, è stato fermato un minore che aveva con sé circa 20 grammi di hashish suddivisi in involucri, un bilancino di precisione e un coltello. Visto che deteneva droga ai fini di spaccio, i Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, trovando nella sua cameretta ulteriori 30 grammi della stessa sostanza.

La perquisizione ha portato anche al ritrovamento di ulteriori stupefacenti nella camera della sorella diciottenne. Nascosti in uno zaino c’erano un panetto e vari involucri contenenti complessivamente 180 grammi di hashish, una busta in nylon e 34 microdosi contenenti circa 47 grammi di cocaina, un involucro con circa 8,5 grammi di marijuana, cinque bilancini di precisione digitale, 600 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.

La droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e messi a disposizione delle autorità giudiziarie ordinaria e minorile. Al termine dell’attività antidroga, la ragazza è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio, mentre il fratello minore è stato deferito in stato di libertà per lo stesso reato e per porto abusivo di armi in luogo pubblico.

Durante l’udienza di convalida presso il Tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura della Repubblica, l’arresto è stato convalidato e alla giovane è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.