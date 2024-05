Elezioni europee, entro il 20 maggio si può chiedere il voto domiciliare: scadenze per studenti fuori sede e scrutatori

Scadono il 5 maggio i termini per il voto degli studenti “fuori sede” e per candidarsi come scrutatore

Entro il 20 maggio è possibile chiedere il voto domiciliare, ovvero la possibilità di votare nella propria abitazione.

Il voto domiciliare è previsto, oltre che per gli elettori che dipendono da apparecchiature elettromedicali che impediscono l’allontanamento dalla propria abitazione, anche per gli elettori che sono affetti da gravissime infermità e che per ragioni di salute non sono trasportabili nemmeno con il servizio gratuito organizzato dal Comune per gli elettori con disabilità.

Per usufruire del voto domiciliare, è necessario trasmettere al Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, una dichiarazione, corredata da apposita documentazione sanitaria, nella quale si attesta la volontà di esprimere il diritto di voto nell’abitazione in cui si dimora.

Tutte le informazioni e il modulo di richiesta sono pubblicati al link https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,78348Voto studenti fuori sede

Scade invece il 5 maggio il termine per chiedere il voto “fuori sede”.

L’opzione può essere richiesta dagli studenti che si trovano in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, per almeno tre mesi a cavallo delle elezioni europee. Gli interessati devono presentare l’apposita domanda, con l’indicazione precisa dell’indirizzo completo del domicilio temporaneo, al proprio Comune di iscrizione elettorale. Tutte le informazioni e il modulo di richiesta sono pubblicati al link https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,370166Raccolta candidature per svolgere il ruolo di scrutatore

Il 5 maggio scade infine la possibilità di candidarsi a svolgere le funzioni di scrutatore ai seggi elettorali, purché già iscritti all’Albo degli Scrutatori di Vicenza, tramite il link

https://www.comune.vicenza.it/servizi/scrutatori/

Dopo quella data all’indirizzo uffelettorale@comune.vicenza.it si può comunicare la disponibilità a sostituire gli scrutatori assenti.Per informazioni

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/elezionieuropee2024.php