Possamai è il nuovo sindaco di Vicenza (50,5%) – Il Centrodestra vince ovunque tranne che a Vicenza

I RISULTATI

Clima festoso nella sede del comitato elettorale di Giacomo Possamai dove si è atteso l’ultimo seggio per la certezza della vittoria di Giacomo Possamai (50,5%) contro Francesco Rucco (49,5%). Sono solo 500 (esatti) i voti di scarto. Possamai sul palco: “Ringrazio tutti davvero di cuore, abbiamo fatto una cosa incredibile.

Altro dato incredibile è che il Centrodestra ha vinto praticamente ovunque vi fosse un ballottaggio tranne che a Vicenza, dove vi era un sindaco uscente di centrodestra al primo mandato. Cosa che rende la rimonta di Possamai ancora più eclatante.

Consapevoli di essere indietro abbiamo recuperato pian piano fino alla vittoria. Ci ha dato la fiducia la maggioranza dei vicentini. Anche Rucco ha avuto un risultato importante e mi ha chiamato per congratularsi. Sarò il sindaco di tutti i vicentini. La città ha bisogno di rimettersi in cammini. Festeggiamo ma con stile, da domani mattina abbiamo una città da governare.”

Rucco invece si mette a disposizione per lavorare insieme per la città. Ha fatto riferimento alle 300 cose promesse da Possamai nei primi 100 giorni dichiarando che ‘molte mi sembrano favole, mi sembra che noi abbiamo fatto tante cose’. Si augura poi che non si facciano passi indietro sui progetti Pnrr cantierati.

Ecco le percentuali.

Giacomo POSSAMAI al 50,54 % – 23.416 voti

Francesco RUCCO al 49,46 % – 22.916 voti

111 sezioni su 111

Alle ore 15 si sono chiuse le votazioni per il turno di ballottaggio fra Francesco Rucco (Centrodestra) e Giacomo Possamai (Centrosinistra).

Nel primo turno Possamai del Pd ha chiuso avanti col 46,23% e il sindaco uscente del centrodestra Francesco Rucco al 44,06%.

Affluenza alla chiusura delle urne: alle 15 è del 54,2% (56,46% al primo turno)

E’ in calo rispetto alla tornata precedente l’affluenza ai seggi per il ballottaggio al Comune di Vicenza: secondo i dati del Viminale alle ore 23 di domenica 28 maggio di oggi ha votato il 42,04% degli aventi diritto, contro il 43,67% degli elettori. del primo turno.