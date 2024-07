Roma – Materie prime critiche, Giovine (FdI): “Approvato emendamento per Fast Track ai progetti nazionali strategici”

“Sono particolarmente soddisfatto per l’approvazione in Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dell’emendamento da me proposto al decreto-legge sulle Materie Prime Critiche. Questa modifica introdurrà una fast track ai progetti nazionali strategici, che consentirà di esercitare poteri sostitutivi o semplificazioni procedurali anche per l’estrazione di materie prime non strategiche e non ricomprese nel Regolamento UE 2024/1252, ma necessarie alle filiere produttive del Made in Italy, come, ad esempio, lo zinco. Il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, potrà individuare i progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali attivare queste previsioni”. Così in una nota stampa il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, componente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei deputati.

“Il decreto-legge sulle Materie Prime Critiche, proposto dal Ministro Adolfo Urso insieme al collega Gilberto Pichetto Fratin, è molto ambizioso e permetterà di riaprire miniere chiuse da 30 anni, snellendo le procedure per gli iter autorizzativi, incentivando l’offerta e agevolando l’approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche per l’industria del nostro Paese, ai fini della transizione digitale e green. Solo così potremo superare la dipendenza italiana ed europea dalle catene di approvvigionamento straniere che in questi anni hanno limitato, se non pure danneggiato, la competitività delle nostre imprese” ha concluso l’On. Giovine.