Rucco: “Con il Governo e la Regione per governare Vicenza”

“Due assessori regionali oggi dopo Zaia ieri. Marcato e Donazzan sigillano il rapporto con la città di Vicenza e la collaborazione per lo sviluppo e il lavoro. Stasera arrivano tra ministri. La città non può che trarne beneficio” – commenta Francesco Rucco nel salutare la visita degli amministratori veneti a capo di settori importanti e strategici come sviluppo economico, formazione e lavoro. “Domenica prossima non si gioca solo una partita tra due candidati sindaci, ma tra due visioni del governo del territorio” – ha dichiarato Roberto Marcato – “quella del centrosinistra, che pensa al Veneto come alla “terra degli evasori e dello sfruttamento degli extracomunitari” (Vanessa Camani – collega PD di Possamai), e quella del centrodestra che ha saputo invece interpretare il territorio favorendo sviluppo, ricchezza ed efficienza. Interrompere questa visione significherebbe compromettere una storia di governo che la nostra parte politica rappresenta da tanti anni”

“Questa Amministrazione ha messo al centro le persone ed il loro valore. La gestione del Covid che c’è stata qui è stata presa a modello in tutta Italia” – ha concluso Elena Donazzan – “e mi riferisco al lavoro sui plateatici dove per primi, a Vicenza, si è accettata, e vinta, la sfida di aiutare non solo le famiglie, ma anche le imprese. La ripartenza è stata anche questo e la formula dell’Amministrazione Rucco non ha dimenticato nessuno. La scelta della città universitaria è avvenuta in Regione e in comune con questa amministrazione, non basta fare mozioni o interrogazioni, bisogna scegliere e fare provvedimenti. Infine la stabilità e la continuità nelle città. Si tratta di due concetti fondamentali per la ripresa e lo sviluppo, mentre la discontinuità le mette a rischio. Tutti gli studi di settore lo dicono proprio in questi giorni. Quindi votiamo Rucco e non interrompiamo il lavoro che si sta facendo”