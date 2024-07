Cos’è la ‘pulizia della morte svedese’ e a cosa serve?

A prima vista, il concetto di “pulizia della morte” svedese può sembrare spaventoso. Tuttavia, questo metodo ti incoraggia a mettere in ordine i tuoi spazi. Reso popolare dall’artista svedese Margareta Magnusson nel suo libro “L’arte del riordino”, il döstädning è principalmente un approccio rivoluzionario per organizzare la propria vita, risparmiando ai propri cari questo compito in un momento di lutto. Invita anche a riflettere sui nostri stili di vita e sulla nostra tendenza ad accumulare beni materiali inutili. Altro che pulizie di primavera!

Il döstädning suggerisce di riordinare e sbarazzarsi degli oggetti, conservando solo ciò che è necessario o di reale importanza. Questo approccio innovativo permette di concentrarsi sull’essenziale. Secondo Margareta Magnusson, è anche un modo per ridurre lo stress, eliminare il disordine, alleggerire il carico mentale e liberarsi interiormente. Il döstädning impedisce che il peso dello smistamento ricada sui nostri cari dopo la nostra morte.

Come fare una pulizia della morte? È consigliabile iniziare dagli spazi più disordinati e ingombrati, come il garage o la soffitta. Margareta Magnusson suggerisce di ordinare e buttare via gli oggetti non necessari ponendosi una domanda: l’oggetto è utile e ha un valore emotivo? Se la risposta è no, non è necessario conservarlo. Concentrati su oggetti ingombranti e scatole di grandi dimensioni, così come soprammobili, libri e capi di abbigliamento. L’obiettivo è conservare solo ciò che è necessario. Liberando spazio, si ottiene automaticamente più chiarezza. Chi non si è mai sentito oppresso dal proprio disordine?

Per chi è la pulizia della morte? Margareta Magnusson consiglia alle persone anziane, sopra i 65 anni, di applicare questo metodo per organizzare la loro fine vita nel modo più sereno possibile. Spiega che è importante informare i propri cari di questo approccio, che potrebbe spaventare, e consultarli per sapere se desiderano conservare determinati oggetti. Poiché questo processo è lungo e radicale, è meglio discuterne con la famiglia, poiché è interessata. Tuttavia, la pulizia della morte può essere effettuata in qualsiasi momento della vita per un vero rilascio emotivo e per semplificare l’esistenza. Per l’artista svedese, il döstädning è un passo verso una vita molto più leggera!