Vicenza al voto: affluenza in leggero calo

E’ in calo rispetto alla tornata precedente l’affluenza ai seggi per il ballottaggio al Comune di Vicenza: secondo i dati del Viminale alle ore 23 di domenica 28 maggio di oggi ha votato il 42,04% degli aventi diritto, contro il 43,67% degli elettori. del primo turno.





Tessere elettorali e attestati sostitutivi

Nel corso della giornata di domenica l’ufficio elettorale ha rilasciato 242 duplicati di tessere elettorali che vanno ad aggiungersi ai 520 emessi nell’ultima settimana, da lunedì 22 maggio.

L’ufficio elettorale sarà aperto per questo servizio anche oggi lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15.

Anche per il ballottaggio molti sono stati gli elettori che hanno utilizzato il nuovo servizio online che permette, tramite spid o carta d’identità elettronica, di stampare un attestato sostitutivo di tessera elettorale per se stessi e per il proprio nucleo familiare: da lunedì 22 maggio ne sono stati scaricati 493 di cui 224 nella sola giornata odierna.

Le istruzioni per richiedere l’attestato sostitutivo della tessera elettorale sono consultabili alla pagina https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/amministrative2023.php

Il servizio non è attivo per cittadini italiani residenti all’estero (Aire) e per cittadini che abbiano cambiato indirizzo all’interno del Comune di Vicenza dal 30 marzo di quest’anno.

Servizi per le persone con difficoltà di deambulazione

Il servizio gratuito di trasporto da casa ai seggi assicurato dal Comune agli elettori con difficoltà di deambulazione oggi è stato utilizzato da otto persone, mentre un cittadino l’ha prenotato per domani.

E’ ancora possibile richiedere questo servizio per votare domani lunedì 28 maggio, telefonando dalle 9 alle 13 al numero 340 2183416 oppure inviando una email a segreteriatrasporto@orioncooperativa.org

Oggi, inoltre, una navetta con pedana mobile per carrozzine è stata a disposizione degli elettori con difficoltà di deambulazione che votano nei seggi 22, 23, 78 e 96 della scuola Ghirotti, in via Lago di Levico 16, e nei seggi 38, 39 e 66 della scuola Rodari di via Turra 39, dove sono presenti delle barriere architettoniche, per accompagnarli gratuitamente nelle vicine scuole Trissino (via Prati, 13) e Riello (via Riello, 59).

Sono stati effettuati due trasporti con navetta dalla scuola Ghirotti alla Trissino.

Le navette saranno a disposizione anche domani lunedì 29 maggio dalle 10 alle 15.

Gli elettori con difficoltà di deambulazione dei seggi delle scuole Ghirotti e Rodari possono recarsi anche autonomamente a votare, esibendo la tessera elettorale e la certificazione medica che attesti la difficoltà di deambulazione (rilasciata dall’unità sanitaria locale anche in precedenza e per altri scopi) o copia autentica della patente di guida speciale, nei vicini seggi delle scuole Trissino e Riello o in qualsiasi altro seggio.

Le informazioni per gli elettori sono pubblicate alla pagina https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/amministrative2023.php