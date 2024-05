Mondo -Tempesta eccezionale in Texas (video), Francia in allerta rossa

Giovedì una “ tempesta eccezionale” si è abbattuta sulla città di Houston, Texas (Stati Uniti). “Purtroppo abbiamo quattro morti ”, ha annunciato in serata John Whitmire, sindaco della città, durante una conferenza stampa.

I forti venti hanno causato anche diffusi danni alle proprietà nel centro della città, tra cui la caduta di alberi e interruzioni di corrente. Più di 800.000 famiglie sono senza elettricità nella regione di Houston, la quarta città più grande degli Stati Uniti.

Il sindaco della città ha detto che la velocità del vento ha raggiunto i 160 km/h, ” con alcuni tornado”. Le immagini trasmesse dalle televisioni locali e sui social network mostrano come, sotto la forza delle raffiche di vento, alberi e pali elettrici siano stati sradicati e le finestre degli edifici siano andate in frantumi.

Almeno due dei morti sono stati causati dalla caduta di alberi, e un altro è avvenuto quando una gru è crollata sotto la forza del vento, hanno detto i funzionari locali.

Le autorità hanno esortato i residenti a stare lontani dalle strade poiché molte di esse sono allagate. ” Resta a casa stasera. Non andare a lavorare domani a meno che tu non sia un lavoratore essenziale. Resta a casa, prenditi cura dei tuoi figli “, ha detto il sindaco di Houston. “ I nostri primi soccorritori lavoreranno 24 ore al giorno.” Il traffico, ma anche la fornitura di energia elettrica, potrebbero essere compromessi per diversi giorni.

In questa città di 2,4 milioni di abitanti le scuole rimarranno chiuse questo venerdì. Lo Houston Independent School District ha cancellato le lezioni per i suoi 400.000 studenti in tutti i suoi 274 campus.

FRANCIA

Una strada trasformata in un fiume. È la conseguenza delle piogge torrenziali che cadono da ieri sera nel nord della Mosella, dove da venerdì mattina i vigili del fuoco stanno intensificando i loro interventi.

In alcuni punti a Buzonville la carreggiata è stata addirittura spazzata via dall’acqua. Stessa osservazione sul versante alsaziano, dove le auto risultano sommerse mentre nei fossati i fiumi straripano. Nel corso della mattinata i vigili del fuoco hanno effettuato una sessantina di interventi.

Allerta nel nord-est della Francia. Il tempo di venerdì 17 maggio è caratterizzato da piogge persistenti e talvolta sostenute nell’estremo nord-est e da rovesci nell’ovest, indica Météo-France. L’attività temporalesca è in aumento da giovedì nel Basso Reno e nella Mosella, con precipitazioni localmente marcate e durature.

Di conseguenza, un dipartimento è stato messo in allerta rossa “pioggia-inondazione”. Questa è la Mosella . “Da giovedì sera, abbiamo constatato uno strato d’acqua compreso tra 40 e 80 mm dal nord del Basso Reno fino alla regione di Thionville “, spiega Météo-France . “L’episodio di pioggia molto forte vicino al confine tedesco richiede la massima vigilanza. Le quantità d’acqua previste durante l’episodio sono riviste al rialzo. Saranno dell’ordine di 80 e 100 mm dalla regione di Thionville all’Alsazia gobba.”

I servizi di emergenza vengono chiamati solo “in caso di reale necessità”

L’allerta rossa vale questo venerdì fino a mezzanotte. “Invito i mosellani a esercitare la massima cautela e a rispettare le istruzioni delle autorità “, ha scritto sui social network il ministro degli Interni Gérald Darmanin . Secondo i vigili del fuoco di TF1-LCI, sono colpiti quasi 177 comuni. Sono mobilitati circa 400 vigili del fuoco e 290 risorse materiali.

“I residenti devono aspettarsi condizioni meteorologiche difficili e sono invitati a prendere le precauzioni necessarie “, insiste la prefettura. Chiede loro di “restare informati” , di “evitare gli spostamenti” perché “le strade possono diventare pericolose” , di “sollevare oggetti di valore” , di “mettere in sicurezza le case” per bloccare le prese d’acqua, o addirittura di “chiamare i vigili del fuoco solo in caso di emergenza”. caso di effettiva necessità” .