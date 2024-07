I cigni di Annecy (città gemellata con Vicenza) decimati dai cani

La situazione dei cigni sul lago di Annecy è sempre più preoccupante, con un drastico calo nel loro numero che continua da oltre mezzo secolo. Questo maestoso uccello rischia di scomparire completamente dalle famose cartoline del lago. “Guarda, non ne vediamo uno, nemmeno sul lago,” si lamenta un passante intervistato da TF1 news, media francese che si è occupato del caso. “È deludente perché erano una particolarità del lago. Ora non c’è più niente, vediamo solo qualche anatra.”

“È drammatico,” afferma Daniel Ducruet, delegato territoriale della Bird Protection League (LPO). “Negli anni ’80 e ’90 contavamo un centinaio di cigni, ma secondo l’ultimo censimento la popolazione è scesa a 13 individui.” La diminuzione si è accelerata negli ultimi quattro anni, con il numero di cigni ridotto di tre quarti.

Il principale motivo di questa accelerazione sono gli attacchi dei cani. “Ho visto due pastori svizzeri attaccare due cigni che pascolavano tranquillamente sul prato,” racconta un residente locale. Nonostante l’obbligo del guinzaglio vicino al lago, la misura è spesso disattesa e i cani vengono attratti dai cigni. “Non le piacciono gli uccelli, li carica,” conferma una proprietaria che tiene il suo cane al guinzaglio. “Ma essendo a 80 centimetri da me, non farà loro molto male.”

Un altro problema è la presenza di numerose barche sulle sponde del lago, che disturbano i cigni. Inoltre, gli uccelli acquatici faticano a trovare cibo in questo lago purissimo. I custodi del centro Tétras Libre di Montagnole (Savoia) ricevono ogni anno diversi cigni in difficoltà. “Non nutrire i giovani né gli adulti con prodotti trasformati come pane o farina,” consiglia la direttrice Anouk Guillaume. “Queste sono davvero cose da evitare nella fauna selvatica.”

Per proteggere gli uccelli acquatici e migliorare l’ambiente naturale, è prevista un’importante pulizia del lago per l’autunno. Sviluppare spazi naturali potrebbe essere una soluzione efficace per la loro protezione e per ristabilire un equilibrio ecologico sul lago di Annecy.