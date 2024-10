Eliminazione della violenza sulle donne, il Comune apre un bando per iniziative e progetti

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne il Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso pubblico per l’inserimento nel programma comunale di iniziative legate al tema della violenza di genere.«Il Comune, tramite l’ufficio pari opportunità e con la Consulta per le Politiche di Genere, intende dare visibilità e incentivare progetti e iniziative che contribuiscano a sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne – le parole dell’assessora Isabella Sala -. Il sostegno da parte del Comune consisterà nell’inserimento dell’iniziativa o del progetto selezionato, all’interno di un apposito dépliant comunale, distribuito nei diversi uffici pubblici, nei musei, nelle biblioteche e nelle scuole. Le proposte accolte, godranno inoltre del patrocinio della Città di Vicenza».Le iniziative dovranno fare riferimento a progettualità di interesse collettivo e attività utili a favorire una cultura di riflessione e azione contro la violenza di genere: le attività proposte, inoltre, dovranno essere rivolte a tutta la cittadinanza e non esclusivamente a specifiche categorie. Potranno presentare domanda di inserimento nel programma comunale le associazioni e gli enti che intendono realizzare le proprie iniziative inerenti alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, nel territorio del Comune di Vicenza. Saranno ammissibili alla fase istruttoria, progetti per la realizzazione di iniziative che si svolgano nel periodo compreso tra il 15 novembre 2024 e l’8 dicembre 2024, all’interno di spazi pubblici e privati.La domanda e i relativi documenti richiesti, dovranno essere spediti tramite mail entro mezzogiorno di lunedì 21 ottobre 2024.Tutte le informazioni e gli allegati relativi al bando, sono disponibili al seguente link: https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/381697