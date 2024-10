Il mio animale domestico impazzisce ad una certa ora: è lo zoomie

Questa scena è ben nota ai proprietari di cani e gatti: nel cuore della serata, il tuo animale domestico inizia improvvisamente a correre e agitarsi, come se avesse accumulato troppa energia. La foto in copertina, che ripropone uno di questi momenti del gatto ‘Pono’, ci è stata inviata da un’anziana lettrice fanatica dei gatti e odiatrice degli umani.

Per i gatti, questi episodi avvengono spesso dopo l’uso della lettiera. Questo comportamento di iperattività improvvisa ha un nome: zoomies. Ecco cosa significa.

Un istinto predatorio Non c’è motivo di preoccuparsi: questo è un comportamento assolutamente naturale. Non si tratta solo di un eccesso di energia, ma piuttosto di una combinazione di istinto ed emozioni. Nei cani, questi “attacchi di follia” possono manifestarsi dopo il bagno, un periodo di riposo o una situazione stressante. Nei gatti, invece, sono spesso legati all’istinto di caccia. Si tratta di quel curioso momento in cui il tuo gatto fissa il vuoto con intensità per poi scattare all’impazzata: è il suo istinto predatorio che si attiva.

Un fenomeno comune nei gatti è l’iperattività dopo aver utilizzato la lettiera. Se il tuo gatto inizia a correre dopo aver fatto i suoi bisogni, è dovuto al suo istinto naturale, che lo porta a rimanere all’erta. In natura, dopo aver defecato, i gatti tendono a fuggire per evitare di attirare predatori con l’odore.

Presta attenzione alla frequenza Sebbene gli zoomies siano divertenti da osservare, sono anche fondamentali per il benessere del tuo animale. Questi momenti di iperattività contribuiscono a mantenere la loro salute fisica e mentale, alleviando lo stress, migliorando la circolazione sanguigna e rafforzando i muscoli. Tuttavia, se questi episodi diventano troppo frequenti, potrebbero essere un segnale di qualcosa di più serio. Nei cani, un’eccessiva eccitazione può indicare irritazioni cutanee o allergie. Nei gatti, invece, potrebbe essere un sintomo di problemi alla tiroide.