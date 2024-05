NORDEST – Il maltempo ha investito il Pordenonese: allagamenti, esondazioni e strade chiuse

Piogge abbondanti, anche temporalesche, e raffiche di vento da sud o sud-ovest, da sostenuto a forte, stanno attualmente interessando il Friuli Venezia Giulia. Questa è la situazione descritta in un bollettino di allerta regionale diffuso in tarda serata dalla Protezione civile della Regione FVG, che copre l’intera regione.

Secondo il bollettino, nella seconda parte della notte, con l’arrivo in quota di correnti sud-occidentali un po’ più secche, le piogge si attenueranno decisamente. Domani, tuttavia, l’afflusso di masse d’aria sud-occidentali rimarrà umido e instabile sull’alta pianura e sulla zona montana, con probabili rovesci e temporali sparsi. Sulla bassa pianura e sulla costa, invece, il tempo dovrebbe migliorare, con schiarite e vento moderato da sud-ovest (Libeccio).

Nel corso della serata sono stati segnalati allagamenti nei comuni di San Vito al Tagliamento, Cordovado, Chions, Sesto al Reghena, Zoppola, Camino al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Morsano al Tagliamento, Azzano Decimo, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone.

+++

A causa dell’ondata di maltempo in corso in Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio sono stati segnalati diversi allagamenti nel pordenonese, in particolare a Chions, San Vito al Tagliamento e Cordovado, dove si è verificata anche una temporanea sospensione dell’alimentazione elettrica.

Fino alle 12 di domani, su parte della regione è in vigore un’allerta arancione. La Protezione civile informa che rimangono chiusi i guadi di Rauscedo nel comune di Vivaro e di Murlis nel comune di Zoppola, oltre ai guadi secondari nel comune di Cordenons. Chiusa anche la strada del Tul nel comune di Clauzetto. Si registrano inoltre superamenti delle soglie di guardia per alcuni idrometri secondari nel bacino montano del Tagliamento, non legati al servizio di piena. Nel bacino del Livenza si segnala un superamento del livello di secondo presidio per l’idrometro di Cellina Vajont, situato a valle dell’invaso di Ravedis, che nel tardo pomeriggio si è attestato attorno ai 5,50 metri.

Il livello dell’invaso di Ca Selva è superiore al livello di attenzione e continua a crescere, mentre gli altri invasi rimangono sotto soglia. Nella bassa pordenonese, la Protezione civile segnala quasi 50 millimetri di pioggia in un’ora. Secondo il bollettino meteo, in serata sono previsti rovesci e temporali diffusi, con piogge generalmente intense e localmente molto intense, con la possibilità di qualche temporale forte.

La fase più acuta del maltempo è prevista fino alle 24, inizialmente con un interessamento più diffuso della Destra Tagliamento, poi del resto della regione e infine delle zone di confine con la Slovenia.