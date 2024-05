Omicidio a Jesolo: sopralluogo dei carabinieri nella tabaccheria dell’uomo

I Carabinieri hanno eseguito la scorsa notte un sopralluogo nella tabaccheria al Lido di Jesolo di Roberto Basso, il 64enne trovato morto ieri mattina nella sua casa a Jesolo, dove viveva da solo.



Alcuni testimoni avrebbero infatti visto dei movimenti nel negozio la mattina stessa del ritrovamento del corpo. I militari hanno voluto quindi verificare questa segnalazione, recandosi sul posto e visionando le immagini di sorveglianza delle zone limitrofe al locale.

Per ora le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, nemmeno quella dell’omicidio. Ad una prima ispezione esterna, il corpo di Basso non presentava tracce evidenti di violenza, anche se alcuni segni sul collo potrebbero essere riconducibili ad un’azione di strangolamento. Si attendono quindi maggiori elementi dall’autopsia sulla vittima, prevista nella giornata di oggi.