Incassi al cinema: “Challengers” al top con 1 milione 440mila

Challengers, storia di tennis e intrecci tra passato e presente, conquista il box office italiano nel week end con 1 milione 240mila di incassi (quasi 1 milione 440mila in 5 giorni) e una media di 2.305 euro in 538 cinema.

Al secondo posto Confidenza di Daniele Luchetti con Elio Germano ha invece incassato quasi 701mila euro con una media di 1.761 euro in 398 cinema, per un complessivo di 782mila.

Scivola dalla vetta al terzo posto il biopic Back to Black su Amy Winehouse con Marisa Abela che ha guadagnato altri 610mila euro per un totale di 1 milione 701mila in 15 giorni.

Scende dalla terza alla quarta piazza il quarto capitolo di Ghostbusters, Minaccia Glaciale, che raccoglie 572mila euro nel fine settimana arrivando ai 2 milioni 400mila complessivi.

Stabile quinto Kung Fu Panda 4 che mette via 485mila euro per un totale di 11 milioni 260mila.

Sesto Civil War con 475mila euro (1 milione 338mila in due settimane), settimo Un mondo a parte con 436mila (6 milioni 604mila in 5 settimane), ottavo Cattiverie a domicilio con 376mila (802mila in due settimane).

Chiudono la top ten due nuove uscite: debutta nono Luca lungometraggio di animazione prodotto da Pixar in co-produzione con Walt Disney con quasi 203 mila e decimo Spy X Family – Code: White con 169 mila euro.