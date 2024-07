Controlli durante il weekend a Bassano: un arresto e due segnalati

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Vicenza, ha dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio. Numerosi sono stati i controlli presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e nei principali parchi cittadini.

In tale ambito, nella serata del 14 luglio, il personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa ha arrestato un 24enne cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, già colpito dalla misura di prevenzione dell’avviso orale e del foglio di via obbligatorio dal Comune di Bassano del Grappa, poiché ritenuto responsabile di resistenza, oltraggio e lesioni a un Pubblico Ufficiale.

I militari sono intervenuti presso il parco cittadino Tarcisio Frigo, dove alcuni avventori avevano segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri un gruppo di ragazzi che disturbava gli altri avventori, in prevalenza famiglie con bambini. Un ragazzo in particolare, in palese stato di alterazione psico-fisica si è avvicinato con fare di sfida agli operanti, iniziando ad inveire nei loro confronti, apostrofandoli con epiteti oltraggiosi, ed opponendo loro resistenza, spintonandoli, sferrando pugni e tentando ripetutamente di divincolarsi, tanto che i Carabinieri si vedevano costretti ad utilizzare lo spray urticante in dotazione, riuscendo così a neutralizzare l’uomo, che veniva bloccato con non poca fatica e ammanettato.

Nel corso di queste fasi, sia i militari operanti che il 24enne riportavano lievi ferite, immediatamente curate dal personale del 118 intervenuto sul posto, che conduceva il ragazzo presso l’ospedale di Bassano del Grappa, dove venivano ultimate le cure per lo stesso e i militari, tutti dimessi con pochi giorni di prognosi.

In considerazione di quanto sopra, il cittadino marocchino è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni.

Nel corso delle restanti attività di controllo, i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno proceduto anche a deferire in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica a seguito di sinistro stradale, un 54enne della zona, il quale, in Cartigliano, dopo essere autonomamente uscito di strada alla guida del proprio motoveicolo e a segnalare al Prefetto di Vicenza, per uso personale di sostanza stupefacente un 23enne padovano.