Pilota di parapendio precipita a valle

Decollato da località Tappeti, un pilota tedesco di parapendio è precipitato a valle, rimanendo sospeso a pochi metri dal suolo tra i rami degli alberi. Poiché dalle informazioni risultava illeso, il 118 ha attivato attorno alle 13.10 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che ha inviato una squadra sul posto per provvedere a liberarlo dai vincoli e riportarlo a terra. Quando i soccorritori hanno calato il 70enne, si sono però accorti di un suo sospetto malessere e hanno avvisato subito la Centrale, che ha inviato l’elicottero di Treviso emergenza. Aperto un varco tra la vegetazione, l’uomo è stato recuperato con il verricello, per essere poi spostato fino all’ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato per i dovuti accertamenti all’ospedale di Castelfranco Veneto.