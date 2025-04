Padova – Operaio colpito in testa da un tubo: grave infortunio in un cantiere edile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un operaio di 21 anni, residente in provincia di Vibo Valentia, è rimasto gravemente ferito stamattina in un cantiere edile a Camposampiero (Padova), dove è stato colpito alla testa da un grosso tubo in plastica. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10.20, come ne dà notizia Ansa Veneto, mentre il giovane stava spostando il tubo con un muletto, probabilmente a causa della rottura di una fascetta di contenimento. L’operaio è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Padova, in codice rosso.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, assieme allo Spisal. ANSA VENETO