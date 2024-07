Inside Out 2 macina record al cinema

Un anno fa Barbie dominava l’estate, oggi è Inside Out 2 a macinare record, nel mezzo C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

Intanto i numeri del sequel del film Pixar-Disney sulle emozioni della ragazzina adolescente Riley: al 30 giugno in due weekend Inside Out 2 ha incassato in Italia quasi 30 milioni di euro con oltre 4 milioni di biglietti staccati (e nel mondo ha già superato il miliardo di dollari). I record: è il film d’animazione in assoluto con il maggior incasso di sempre in Italia (Il re Leone, sempre Disney, è sopra ma è considerato live action e non animazione, come invece è Frozen, con 21 milioni). È al secondo posto di stagione, superando Oppenehimer e dopo Cortellesi che è in testa a 36,7. E nella classifica di tutti i tempi in Italia (con C’è ancora domani al nono) è già al 12/o posto e scalerà ancora. Grazie a Inside Out 2, giugno 2024 è il giugno migliore di sempre dal 1995 era Cinetel.



Altri titoli in arrivo forti per l’estate in sala? Deadpool & Wolverine, targato Marvel dal 24 luglio e Cattivissimo Me 4 dal 21 agosto.

Intanto c’è in atto la campagna del Mic Cinema Revolution che ha segnato un +38,43% di presenze sul 2023, mentre lato incassi la crescita è stata del 38,97%. La sottosegretaria Lucia Borgonzoni parla di “storia riscritta: giugno 2024 batte tutti e si aggiudica due primati importanti”. E ringrazia Disney “che ancora una volta ha dimostrato quanto creda nell’estate in sala”.

