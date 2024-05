Controlli nel weekend tra droga e guida in stato di ebbrezza

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio della Compagnia di Bassano del Grappa

durante lo scorso weekend, con l’impiego di numerosi militari, sia in uniforme sia in borghese; un

impegno corale volto a garantire sempre più un’efficace cornice di sicurezza, nell’ambito di un più

ampio piano strategico programmato dal Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza. Il

dispiegamento di forze, attuato dal pomeriggio di sabato 4 maggio sino alle prime ore del 06

corrente, era finalizzato alla prevenzione di reati predatori, fra cui i furti in abitazione, oltre alla

repressione dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti, compreso il controllo dei locali

del territorio, dei principali parchi e dei giardini pubblici.

I servizi ad alta visibilità, legati in prevalenza alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza

alcolica, sono stati eseguiti principalmente dai militari della Sezione Radiomobile, mediante

l’utilizzo dell’etilometro con la finalità di prevenire incidenti stradali e quindi garantire la

salvaguardia dell’incolumità degli utenti delle strade. Nel contempo sono stati predisposti diversi

posti di controllo lungo le principali arterie stradali. Durante uno di questi controlli, un uomo di

Rosà, alla guida della sua vettura, è stato sottoposto ad accertamento alcolemico in via Cà

Dolfin di Bassano del Grappa, all’esito del quale è risultato positivo con un tasso molto elevato,

quattro volte oltre il limite consentito e per questo motivo è stato deferito alla Procura della

Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica; il veicolo è stato sottoposto a

sequestro ai fini della confisca mentre la sua patente di guida è stata ritirata.

Per quanto concerne l’attività di prevenzione di illeciti legati agli stupefacenti, sono

stati conseguiti i seguenti risultati: nel Comune di Bassano del Grappa, veniva segnalato al numero di emergenza 112 della Centrale Operativa, la presenza di una vettura ferma a bordo strada; sul posto l’equipaggio della Sezione Radiomobile, identificava il conducente in stato confusionale, un giovane di Bassano del Grappa, il quale veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, del peso di grammi 2,4, rinvenuta nella tasca dei suoi pantaloni; si è proceduto quindi al contestuale ritiro della patente di guida.

ALTRI CONTROLLI

Nel Comune di Rossano Veneto, gli stessi carabinieri, nel corso di un posto di controllo,

hanno fermato un’utilitaria, rinvenendo sulla persona del solo passeggero, un giovane del luogo,

4,5 grammi di “hashish”.

Nel Comune di Bassano del Grappa, durante un normale controllo, una ragazza del luogo è

stata trovata con oltre dieci grammi di “hashish”.

Sempre in città, nel corso di un controllo di un motociclo, il conducente, un ragazzo di

Mussolente, è stato trovato in possesso di oltre due grammi di “hashish” e tre “spinelli” già

pronti per essere fumati; si è proceduto anche in questo caso al ritiro della patente di guida;

Nel Comune di Rosà, i militari, avendo notato una vettura a velocità piuttosto sostenuta,

hanno intimato l’alt ed a seguito di un accurato controllo, hanno rinvenuto addosso al solo

passeggero, un uomo di Bassano del Grappa, quasi un grammo di “cocaina”.

Tutti i convenuti sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di sostanze

stupefacenti.



Nel corso del servizio sono state controllate in totale una sessantina di persone, fermati molteplici

veicoli e controllati esercizi pubblici.