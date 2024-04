VICENTINO – Nascondeva mezzo chilo di hashish fra gli alberi e spacciava: arrestato 22enne

In seguito a diverse segnalazioni, la Polizia Locale Nordest Vicentino ha avviato un’indagine nell’area verde tra via Veneto e via Galilei e intorno al campo da calcio di Torrebelvicino, sospettato di essere un punto nodale nel mercato dell’Hashish dell’Alto Vicentino.

Dopo un’approfondita attività investigativa, condotta con il supporto degli agenti del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, sono emersi chiari indizi a carico di C.S., un giovane di 22 anni.

Il 19 aprile 2024, nel pomeriggio, è stato organizzato un servizio di osservazione e controllo da agenti in borghese. Verso le 19:00, gli agenti hanno notato C.S. dirigersi a piedi verso un’area appartata vicino al campo da calcio. Poco dopo, un altro ragazzo si è avvicinato a lui. I due hanno attraversato un prato e, mentre il secondo ragazzo è rimasto sul posto, C.S. si è introdotto nella boscaglia circostante. Dopo essersi avventurato in un luogo impervio, ha recuperato un ingente involucro dal suolo.

Gli agenti hanno deciso di intervenire, avvicinandosi ai due e bloccando il soggetto rimasto sul prato e anche l’altro che ha cercato di disfarsi prontamente dell’involucro gettandolo nella boscaglia. L’involucro recuperato conteneva 5 panetti di hashish per un peso totale di 505 grammi e un bilancino elettronico.

Entrambi i ragazzi sono stati identificati e successivamente, grazie all’intervento della Polizia Giudiziaria e all’ausilio dell’unità cinofila antidroga Ronnie della Polizia Locale, sono stati rinvenuti altri 7 grammi circa di hashish nella densa vegetazione.

Il giovane spacciatore C.S. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di hashish. La sostanza stupefacente e il bilancino sono stati sequestrati come prove del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito all’indagine, sono stati sequestrati complessivamente 842 grammi di hashish, 9 grammi di marijuana, 4 bilancini e 100 euro. Una persona è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di hashish, mentre altre 3 sono state segnalate alla Prefettura di Vicenza per possesso di hashish.