VENEZIA – Da domani si entra con il ticket: chi paga e chi no? Risposte alle domande frequenti (FAQ)

L’accesso alla Città antica di Venezia sarà a pagamento con prenotazione online in alcuni weekend tra aprile e luglio 2024, in tutto 29 giornate: la spesa – 5 euro a persona – è a carico dei turisti giornalieri residenti fuori dal Veneto, mentre sono esenti i visitatori che pernottano in alberghi, affittacamere e B&B, che pagano già la tassa di soggiorno. (fonte: veneziaunica.it).

CONTRIBUTO

L’importo per il 2024 è di 5,00 euro giornalieri e non sono previste riduzioni.

Il contributo viene applicato solo alla Città antica e non alle isole minori tra cui il Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, Sant’Andrea, la Certosa, San Servolo, San Clemente, Poveglia.

Il Contributo non è dovuto per chi transita a Piazzale Roma, Tronchetto o Stazione Marittima, senza accedere alla Città antica.

Obiettivo della sperimentazione è scoraggiare il turismo “mordi e fuggi” in determinate giornate dell’anno in cui l’affluenza di visitatori è alta, ovvero, per il 2024, dal 25 al 30 aprile, dal primo al 5 maggio, quindi tutti i restanti fine settimana (sabato e domenica) fino al 13-14 luglio, con esclusione del weekend della Festa della Repubblica (1-2 giugno). Il contributo di accesso sarà obbligatorio nella fascia oraria dalle 8.30 alle 16.

È già attiva la piattaforma digitale, multicanale e multilingua http://cda.ve.it, che permette di prenotare l’ingresso e, per le categorie previste, pagare i 5 euro a persona, da versare prima dell’arrivo in città. Per dimostrare di avere prenotato e pagato l’accesso – così come di essere esclusi o esenti dal pagamento – basta esibire l’apposito voucher contenente il QR-code.

Sul sito del Comune di Venezia sono disponibili le FAQ sul contributo di accesso che spiegano tutto quello che c’è da sapere prima di accedere alla città antica di Venezia.

Come funziona, quanto costa, chi deve pagare e chi no

Le domande frequenti

Un residente nella Regione Veneto è tenuto al pagamento del Contributo di Accesso alla città antica del Comune di Venezia? I soggetti residenti nella Regione Veneto sono esentati dal pagamento del Contributo di Accesso e devono richiedere l’esenzione.

Se devo fare visita a un soggetto ospitato presso strutture socio-sanitarie situate nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna, devo pagare il Contributo di Accesso?Dipende dal grado di parentela. Se si reca in visita il coniuge, unito civilmente, convivente, parenti o affini fino al 3°grado ha diritto all’esenzione. (In sede di prima attuazione sperimentale per l’anno 2024, il Contributo d’accesso NON sarà applicato alle Isole minori individuate dal Regolamento.)

Che cos’è il Contributo di Accesso (CDA)?Al fine di favorire un turismo sostenibile e consapevole nonché l’adozione di buone pratiche in ambito turistico, l’Amministrazione Comunale ha previsto la determinazione del Contributo di Accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna. Si tratta di un Contributo istituito ai sensi della norma nazionale (art. 4 comma 3-bis del D.lgs. 23/2011, Legge 145/2018, Legge 122/2010).L’applicazione del Contributo svolge effetti di regolazione dei flussi turistici e il suo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.Per l’anno 2024, in via sperimentale, non è prevista la richiesta di esenzione né il pagamento del Contributo di Accesso per chi si reca in una delle isole minori della laguna.

Che differenza c’è tra tassa di soggiorno e Contributo di Accesso?Nel Comune di Venezia, tutti gli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive (alberghi, affittacamere, B&B, ecc.) sono tenuti al pagamento dell’Imposta di Soggiorno, che viene riscossa direttamente dal gestore della struttura. L’imposta viene calcolata applicando, per ciascun ospite, l’aliquota stabilita dal Comune al numero di notti che la persona soggiorna nella struttura (fino ad un massimo di 5 notti).Il Contributo di Accesso è applicato in via alternativa alla imposta di soggiorno ed è rivolto a tutti coloro che si trovano nella Città antica, nelle giornate e negli orari definiti, senza soggiornare in una struttura ricettiva nel Comune di Venezia, fatte salve le esclusioni o le esenzioni previste.

nelle giornate e negli orari definiti, senza soggiornare in una struttura ricettiva nel Comune di Venezia, fatte salve le esclusioni o le esenzioni previste. Come si applicherà il Contributo di Accesso (CDA) nel 2024?È stata valutata la necessità di avviare una fase di prima applicazione in via sperimentale per l’anno 2024 del Contributo di Accesso, diretta a verificare gli effetti dello stesso anche sotto il profilo della miglior gestione dei flussi turistici – anche in termini di incentivazione dei comportamenti virtuosi di accesso alla Città antica di Venezia nonché di disincentivazione delle visite giornaliere non programmate – e della organizzazione dei servizi pubblici.In via sperimentale per il 2024 la registrazione e il pagamento del Contributo di Accesso (fatti salvi i soggetti appartenenti alle condizioni di esclusione e di esenzione) sarà applicato:1) per le sole giornate previste nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 16:00.2) per l’accesso alla Città antica del Comune di Venezia e NON per le isole minori della laguna;3) in forma fissa e pari a € 5,00.

Da quando è attiva la piattaforma per richiedere l’esenzione e/o pagare il Contributo di Accesso?

La piattaforma multicanale e multilingua è attiva dal 16 gennaio 2024 e raggiungibile all’indirizzo http://cda.ve.it.

È previsto un numero massimo di accessi?No.

Sono una struttura ricettiva, come posso comunicare al mio cliente come farsi l’esenzione?Il Comune di Venezia ha inviato una mail singolarmente, a ogni struttura ricettiva, con allegata una brochure informativa personalizzata per ognuna, destinata al cliente finale della stessa, con le istruzioni per come ottenere l’esenzione.

Sono un turista, devo pagare il Contributo di Accesso?No, se pernotti in una delle strutture ricettive site nel territorio del Comune di Venezia (alberghi, B&B, affittacamere) è sufficiente ricevere o richiedere un codice di esenzione. Se, invece, la tua visita non prevede il pernottamento in una struttura ricettiva ubicata nel territorio del Comune di Venezia, sei tenuto al pagamento del contributo di accesso.

Per i soggetti soggiornanti presso le strutture ricettive e paganti l’imposta di soggiorno del Comune di Venezia, situate all’interno del territorio comunale, per quanto tempo è riconosciuta l’esenzione?Dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva.

Devo soggiornare in una struttura ricettiva, come posso fare per richiedere l’esenzione?Il cliente dovrà rivolgersi alla propria struttura ricettiva per ottenere indicazioni.

Ho cambiato residenza ma non ho il documento aggiornato, come dimostro la mia condizione?Ad un eventuale controllo, l’utente dovrà dichiarare la nuova residenza che verrà verificata dall’Amministrazione Comunale. Se si desidera avere un documento che attesti il nuovo indirizzo, è possibile scaricare gratuitamente un certificato di residenza, per il richiedente o la sua famiglia, dal sito dime.comune.venezia.it/servizio/certificati

Come riconosco il personale autorizzato al controllo delle persone che accedono alla Città antica?Sarà chiaramente identificabile in quanto munito di pettorina e/o tesserino di riconoscimento.

È possibile utilizzare il QR-code in data diversa rispetto alla data per il quale è stato rilasciato?No, è possibile utilizzarlo solo per la data o le date richieste.

È prevista una soglia giornaliera di presenze?La sperimentazione per l’anno 2024 non prevede l’applicazione del concetto di soglia giornaliera, intesa come il numero di accessi oltre i quali il Contributo dovuto può avere differenti importi.

Esiste una sanzione se non richiedo l’esenzione o non pago il Contributo di Accesso?

L’Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione ed in particolare effettuare verifiche, ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato nei principali punti di accesso della Città. La sanzione amministrativa va da 50 a 300 euro (+10 euro del contributo di accesso).

Il voucher con QR-code è nominativo? Sì, nel caso di un soggetto singolo; no, nel caso di soggetti appartenenti a un gruppo organizzato . Il voucher con QR-code potrà essere unico e non comporta l’esigenza di inserire il nome e cognome di tutti i componenti del gruppo, ma sarà intestato a nome del capo gruppo e sarà sufficiente inserire il numero dei componenti, purché questi si muovano congiuntamente in modo da essere identificati come gruppo a un eventuale controllo. Questi voucher di gruppo possono essere emessi da agenzie turistiche che abbiano aderito all’apposita convenzione.

Si può entrare e uscire dalla Città antica nella stessa giornata, usufruendo della stessa esenzione o pagamento?Sì, per le giornate di applicazione previste, l’esenzione o il pagamento del Contributo di Accesso ha validità per l’intera giornata.

Quando devo pagare il Contributo di Accesso?Il Contributo di Accesso deve essere pagato, anche il giorno stesso, prima della presenza nella Città antica del Comune di Venezia.

Per quante persone posso richiedere l’esenzione e/o pagare il Contributo di Accesso?La richiesta di esenzione e il pagamento possono essere cumulativi.

e il possono essere cumulativi. Come dimostro di aver effettuato la registrazione e pagato l’accesso alla Città antica?Tramite l’esibizione del voucher con QR-code.

Come deve essere utilizzato il voucher del Contributo di Accesso?È obbligatorio conservare ed eventualmente esibire, ai soggetti preposti dal Comune all’esercizio delle funzioni di controllo, i titoli attestanti il pagamento del Contributo di Accesso o la condizione di esenzione.

Come posso procedere al pagamento del Contributo di Accesso?Dopo essersi accertati di non rientrare nella categoria esenti, per ottenere il codice di accesso a Venezia, devo selezionare la data di visita dal calendario online, indicare il numero di visitatori paganti e i minori (0-14 anni), che hanno l’accesso gratuito, e verrà calcolato l’importo totale da versare. Procedere con l’inserimento dei nominativi dei visitatori e i dati per l’invio dei biglietti – E-mail e recapito telefonico – che verranno utilizzati per trasmettere i titoli e in caso di recupero o annullamento del voucher.

a Venezia, devo selezionare la data di visita dal online, indicare il numero di visitatori paganti e i minori (0-14 anni), che hanno l’accesso gratuito, e verrà calcolato l’importo totale da versare. Procedere con l’inserimento dei nominativi dei visitatori e i dati per l’invio dei biglietti – E-mail e recapito telefonico – che verranno utilizzati per trasmettere i titoli e in caso di recupero o annullamento del voucher. Esistono canali di preacquisto del Contributo di Accesso alternativi a Internet?

Sì, presso i tabaccai aderenti alla Federazione Italiana Tabaccai oppure mediante WhatsApp, utilizzando il sottostante QR-code.



ESENZIONI

Un residente nella Regione Veneto è tenuto al pagamento del Contributo di Accesso alla città antica del Comune di Venezia?I soggetti residenti nella Regione Veneto sono esentati dal pagamento del Contributo di Accesso e devono richiedere l’esenzione.

Sono affetto da disabilità ma non possiedo la Disabilty Card, cosa devo fare?Le persone disabili e relativo accompagnatore, se non in possesso della Carta Europea della Disabilità, possono ottenere un titolo di esclusione/esenzione (voucher con QR-code) tramite portale al link: http://cda.ve.it o applicazione dedicata.

o applicazione dedicata. Chi è esente dal pagamento e dalla richiesta di esenzione (nati e residenti nel Comune di Venezia, minori di 14 anni e titolari della Disability Card con accompagnatore, personale delle FF. AA. e delle FF. OO.), come dimostra la propria condizione?In caso di controllo, per i residenti o nati nel Comune di Venezia ed i minori di 14 anni, sarà solo necessario esibire un documento di identità. Nel caso di soggetti affetti da disabilità (ed eventuale accompagnatore), la Disability Card. Per il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine (compreso il personale dei Vigili del Fuoco), la relativa tessera di servizio.

I soggetti che rientrano nelle categorie esenti dal pagamento del Contributo di Accesso ma che devono richiedere l’esenzione, come devono dimostrare la propria condizione?Mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti.

Sono un soggetto che partecipa ad una competizione sportiva riconosciuta dal CONI, sue Federazioni o da Enti di Promozione sportive, devo pagare il Contributo di Accesso?No, per le giornate di applicazione previste nel 2024, i soggetti che partecipano a competizioni sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni o da Enti di Promozione sportive devono solo richiedere l’esenzione come indicato nell’art. 5, comma 1, lettera j), del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Contributo di Accesso.L’esenzione si estende anche all’accompagnatore del gruppo. Il voucher con QR-code potrà essere unico e non comporta l’esigenza di inserire il nome e cognome di tutti i componenti del gruppo che partecipano alla competizione, ma è sufficiente inserire il numero dei componenti del gruppo, purché questi si muovano congiuntamente in modo da essere identificati come gruppo ad un eventuale controllo; in caso contrario, per le persone che si muovono autonomamente, dovrà essere compilata la sezione “Aggiungi intestatario”.

I ragazzi di età inferiore ai 14 anni, devono pagare il Contributo di Accesso?No, non devono pagare e non devono registrarsi. Qualora sia condizione non evidente, al controllo potrebbe essere chiesta esibizione di un documento di identità.

Sono stato convocato per ragioni di giustizia presso uffici pubblici situati nella Città antica del Comune di Venezia, devo pagare il Contributo di Accesso?No, per le giornate di applicazione previste nel 2024, deve solo richiedere l’esenzione alla Città antica del Comune di Venezia come indicato nell’art. 5, comma 1, lettera w), del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Contributo di Accesso.

Sono nato a Venezia, devo richiedere l’esenzione e/o pagare il Contributo di Accesso?No, i nati a Venezia non devono richiedere l’esenzione e/o pagare il Contributo di Accesso, ma devono dimostrare, ad un eventuale controllo, la propria condizione mediante esibizione di un documento di identità da cui si ricavi la nascita a Venezia.

Sono un soggetto/componente di nucleo familiare (non residente), proprietario o multiproprietario di un immobile nel Comune di Venezia di cui pago l’IMU, devo pagare il Contributo di Accesso?No, i proprietari o multiproprietari di immobili non residenti ed i componenti del loro nucleo familiare dovranno acquisire un voucher di esenzione valido fino a che permane la proprietà e comunque da rinnovarsi annualmente (se in regola con il pagamento IMU). La richiesta di esenzione non dovrà essere effettuata in occasione dei singoli accessi, ma ci sarà solo l’obbligo di esibizione del voucher di esenzione ad eventuali controlli. Per le multiproprietà il voucher è valido per il periodo di multiproprietà.

Sono un lavoratore non residente e non nato nel Comune di Venezia, devo richiedere l’esenzione o pagare il Contributo di Accesso?I lavoratori, non residenti e non nati nel Comune di Venezia, dipendenti e autonomi, anche pendolari, con sede operativa stabile (anche temporanea) nella Città antica o nelle altre isole minori della laguna possono acquisire un voucher continuativo e coincidente con i giorni di validità (permanenza) dell’esenzione. I lavoratori che devono raggiungere la Città antica occasionalmente per la propria attività dovranno registrarsi, acquisendo un voucher valido per le giornate in cui è previsto il Contributo di Accesso. Solo a seguito controllo che attesti l’accesso a Venezia, potranno essere richieste ulteriori informazioni che dimostrino lo status di lavoratore.